ZVEZDA GRANDA PROGOVORILA O NASILJU KOJE JE DOŽIVELA PRE ULASKA U RIJALITI Šok ispovest bivše zadrugarke, apelovala na sve devojke

Učesnica najgledanijeg rijalitija "Zadruga 6",Tijana Jovanović rekla je da je doživela fizičko nasilje od strane emotivnog partnera.

Zvezda Granda apelovala je na sve mlade devojke da ne trpe batine i da prijave batine. Pevačica je otkrila da je sa bivšim momkom prošla pakao.

- Doživela sam od momka da me udari. Trpela sam batine, bio je jako posesivan i ljubomoran, a sve je počelo od trenutka kada sam snimila spot i pesmu, tada su nastali svi naši problemi. Nije mogao da podnese moj uspeh i popularnost, teško se nosio sa time - istakla je Jovanovićeva.

Zadrugarka je apelovala na sve mlade devojke da ne trpe fizičko nasilje od strane emotivnog partnera i da prijave batine.

- Smatram da sve mlade devojke kada dožive da ih partner prvi put udari, odmah treba da se obrate policiji i prijave nasilje, jer će se to ponoviti. Apelujem na sve devojke i žene da ne ćute i da budu hrabre. Ja nažalost nisam bila. - rekla je Tijana.

- Pričao mi je da sam prva i jedina, a otkrila sam da me je lagao i da ima devojku koju krije od mene u drugom gradu. Kada sam saznala za nju, odmah sam izašla iz tog odnosa, ali on to nije mogao da prihvati, pa je stalno dolazio. Bogu hvala pa sam na ceo odnos stavila tačku - rekla je zadrugarka.

