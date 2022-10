"NE PEREŠ ODEĆU, A NI RUKE POSLE TOALETA!" Sofija Una udarila na Tijanu, isprozivala je zbog ALJKAVOSTI! Zadrugarke u KLINČU

Rijaliti učesnici glasaju za najsamoživiju osobu, te je reč dobila Sofija Una Manić.

Ona je istakla da ju je šokiralo ponašanje cimerke Tijane.

- Mene je juče frapiralo, to je Tijana. Od prvog dana delimo sve, Anđela, Tijana i ja, pa i mnogo devojaka. Tolerisala sam i to što je htela da me napravi lopovom pred Aleks. Juče je prebacila što joj nismo dali neku rižu, a dala je na naših 13.000 budžeta, samo 400 dinara i počela da besni. Delimo zadnje sve, svaki obrok delim sa Tijanom. Jedno je ući bez garderobe, ja ne delim to sa devojkama, meni se to gadi - rekla je Sofija.

- Tako je, bravo, bravo...Ti si čovek koji ne reaguje kada te Ivan gađa papirom iz usta, a reaguješ na to kad ne neko dodirne - rekla je Tijana.

- Ti ne pereš garderobu. Ti ne opereš ruke posle toaleta, pa uzmeš četkicu za zube - skočila je Sofija Una.

- Kada je čovek iskren, ne mora ni da pazi šta je rekao i kada. Hoćeš da podigneš sebi cenu, pa si mi prišla? Folira se ovde! - vikala je Tijana.

