ZADRUGARKA PRIZNALA EMOCIJE PREMA MATOROJ, SAD SE OGLASILA NJENA MAJKA: Evo da li bi podržala Sofiju u vezi sa Jovanom, REKLA SVE

Sofija Una Manić je po svom ulasku u ovu, šestu, sezonu rijalitija oplela po svom bivšem momku Ivanu Neškoviću, sa kojim trenutno boravi u Beloj kući.

Isto tako, Sofija je priznala da joj se sviđa Jovana Tomić Matora, te je juče i zaplakala zbog toga što je na meti osuda zadrugara da je sa Matorom samo zarad kadra.

Ovim povodom se oglasila njena majka Milena koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala raskid Sofije i Ivana, ali i njeno, za sada, drugarstvo sa Matorom.

foto: Pritnscrene

Kako Vi gledate na Sofijine sukobe sa Ivanom Neškovićem?

- Nas dve smo jako otvorene. Ona je zrela osoba, svoj čovek, ne bih mogla ni da hoću, da utičem. Ona je uvek bila svoja 100%. Nekog pritiska nema, to ne postoji. Što se tiče tog dečka, mislim neko pozitivno mišljenje o njemu, ne mogu da kažem. Ne, nisam ga upoznala. Bila sam hiljadu puta prisutna tim njihovim razgovorima, porukama i sličnim stvarima. Da ne ispadne ružno, on je nekako, suviše sirov. Mislim da je to bila neka, hajde sad da kažem, rijaliti priča. Ma nikakvu perspektivu, verujte...

Je l' on nju vređao u porukama?

- Ma on je nju vređao u tom rijalitiju, govorio koješta. Ne kažem da mi pokaže svaku poruku. Dečko ima, da li neke komplekse, probleme, ne zanima me. Mislim da su njemu žene potrošna roba, tako ih gledam, to je moje mišljenje, ne znam za nju. Nema nikakav izgrađen stav. Za njega su sve devojke lake, ološi i da ne kažem šta i otrpilike, svaka će mu zariti nož u leđa. Oni su bili u svađi kad su izašli, on je bio posle nje sa drugim devojkama u tom rijalitiju, eksplicitno rekao: "Sad ćeš da vidiš šta ću da radim, ovo tebi za inat". Da bi on ovde izjavio kako je on bio sa Sofijom da bi teerao inat tamo nekoj devojci. Potpuno obrnuta priča. On je bio sa Sofijom posle tih nekih vređanja kojekavih, ona ga je jednostavno, ajde da kažem, šutnula. Iza toga je uradio to što je uradio. Iskreno, bila sam spremna da odem i da mu napravim cirkus. Moje dete, neka je, govorila sam isto, da je najgora i da je najveći ološ, što je daleko od toga, nikada, ali nikada, nije imala nikakav izlet, prevara. Nije iz te priče. Za nju ne može niko da kaže da je splavaruša, sponzoruša - istakla je ona.

foto: Kurir Arhiva

Sofija je priznala da joj se Matora dopada, kako Vi gledate na to?

- U principu, mislim, to je sve njen život. Nikada joj nisam pravila problema oko njenih odabira, mislim, da jesam, i Nešković bi bio problem. Nije po nekom mom ukusu. Međutim, ja lično mislim da je to malo, prvo naduvano. Drugo, ona je toliko ekstroventna, da ja ne mogu da joj objasnim u mnogim stvarima, da neke stvari, ne da krije, sve ispliva pre ili kasnije, jednostavno treba pokazati odmah distancu. Njoj se u principu Matora dopada kao osoba, to je moj stav. Ona je hetero, a da li se sad njoj dopada i nešto novo da proba? Zato je i ušla u "Zadrugu". Tipična vodolija, ekstorvertna, veruje ljudima, prihvata ljude takve kakve jesu, nije homofob. E sad, ja lično mislim da tu nema one strastvene emocije, kao prema nekakvom se**ualnom partneru. Mislim da ne. Meni je Matora kao pojava simpatična zato što je živac, ali mislim da ona nije usamljena. Moja Sofija voli da vidi kako, šta, da čačka tamo gde ne mora da čačka. Radoznala je. Niti je htela da igra igru, niti ona traži kadar.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

03:38 SKANDAL! Sofija platila 50 evra za Ksenijine gole slike