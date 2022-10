MILOŠ BOJANIĆ OGORČEN NA SINA MIKICU! Nije hteo da preuzme PORODIČNI BIZNIS, umesto NEKRETNINA NA MORU odabrao ulazak u Zadrugu!

Miloš Bojanić imao je ideju da svog sina Mikicu Bojanića, koji se sada nalazi u "Zadruzi 6", zaposli i da mu poveri posao izdavanja apartmana u Crnoj Gori.

Kako Kurir saznaje, Mikica je odbio očev predlog, i to zbog toga što se već bio dogovorio s produkcijom o ulasku u rijaliti. Iako ga je otac na sve načine ubeđivao da je porodični biznis s nekretninama bolji za njega, on je do kraja ostao pri svojoj odluci.

Kada je uvideo da od te priče definitivno nema ništa, Miloš je uz pomoć svoje žene Branke završio ovu letnju sezonu bez sinovljeve pomoći.

Da su naša saznanja tačna, potvrdio je i sam Miloš, koji je u izjavi za medije istakao da je za svog sina Mikicu imao druge planove.

- Hteo je sam da uđe u "Zadrugu", pa evo mu sada nek se bori sa Zoricom Marković i ovim drugima. Ja sam s Mikicom imao planove, trebalo je on da vodi izdavanje apartmana koje smo renovirali u Crnoj Gori, ali ja sam na kraju završio sezonu umesto njega - priznao je Miloš.

Podsetimo, u medijima se pisalo da Miloš i Mikica nisu u najboljim odnosima, ali je on to demantovao.

- Otkako je on progovorio, prohodao, nikada u životu između nas nikada nije bio nikakav nesporazum, konflikt. Prema meni je bio toliko drag, blizak, odgovoran, omiljen, nikada ga u životu nisam po d*petu udario, dok je potpuni drugačiji slučaj s Banetom. Mikica je ceo svoj život, i dan-danas, moj miljenik i o konfliktima među nama nema govora - rekao je Miloš za medije.

