"NOVOZELANĐANIN ME ZAPROSIO 12 SATI OD POZNANSTVA" Neda Ukraden iznela INTIMNE detalje, a zbog ovog joj knedla zastala u GRLU

Pevačica Neda Ukraden otkrila je detalje života na promociji svoje nove knjige.

Naime, pevačica Neda Ukraden na samom početku ističe koliko joj je bilo teško da napiše knjigu.

foto: Ana Paunković

- Pisati o ljudima koji nisu živi je izuzetno teško. Na neki način to me obavezuje na jedno veće poštovanje i na jednu veću diskreciju. U knjizi sam pisala o velikim i mali ljubavima. Jednom prilikom me je zaprosio Novozelanđanin nakon 12 sati našeg poznanstva - ističe pevačica i dodaje:

- Kada sam pobegla pred rat, nisam nikad ni slutila da se nikada neću vratiti. Da nikada neću preći više prag svog doma. Ta grozna situacija kad stojite sa kantom na beogradskom aerodromu, shvatate da povratna karta nije povratna, nego da je u jednom pravcu.

foto: Privatna Arhiva

