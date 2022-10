"MUŽEVI BEŽE OD BOLESNE DECE, A KAMOLI OD ŽENE" Marija Bulat bori se sa OPAKOM bolešću: Htela sam da mu rodim decu, pa makar UMRLA

Pevač Marko Bulat završio je u Urgentnom centru zbog povreda koje mu je nanela supruga Marija u njihovom porodičnom stanu.

Ona je za Kurir negirala da je pretukla muža, a poznato je da se bori sa teškom bolešću, što je i spomenula nakon incidenta.

- Ja jedva imam 50 kilograma i to je prosto nemoguće. Ja jesam narušenog zdravstvenog stanja, to je istina, imamo troje dece i nije mi lako. Nisam labilna kao što sam bila kada se zaljubio u mene. Napad je najbolja odbrana! Mama mi je advokat, znam da muževi beže i od bolesne dece, a kamoli od bolesne žene... Ja verujem da u tom grmu leži zec - rekla nam je Marija i dodala:

- On je veoma dugo želeo dete i borio se za to. Htela sam da mu rodim decu pa makar i mene Bog da je uzeo. Hvala Bogu dobili smo dete, zahvaljujući novinskim naslovima porodila sam se u šestom mesecu. Sve je to ostavilo posledice na mene kao i sve ono što su kasnije pisali o meni - rekla je ona.

Inače, Marija boluje od hronične anemije, te redovno prima terapije, a folker je pre par meseci objavio njenu fotografiju iz bolničke postelje i uputio joj reči podrške.

- Ovo je dan kada sam odlučio da si moja za čitav život, izmučena od bolničke postelje i neuspelih terapija. Moj borac sa masnom kosom i osmehom na licu jer vidiš čoveka koji te voli, a stid ti stavlja ruku na lice jer te nisam zatekao sređenu. Nisam te odabrao zbog čiste kose već zbog čistog srca, ranjene duše koja krvari za svima a tebi nema ko ranu da previje. Tu sam ja da ti mamim osmeh, da te bodrim u planovima, rodila si mi ćerku i sina a u meni imaš druga i brata. Biću ti oslonac na putu života nikad kamen spoticanja, ono što ti kvari frizuru je moj vetar u tvoja nejaka leđa i ne obaziri se ko šta priča i vređa. Ti si kao solunski borac izranjavan, izdan a opet ponosan, čestit, hrabar ne mogu te dušmanske spletke pokolebati a kamoli sj....ti - napisao je tada pevač.

