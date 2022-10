IVA JE KOD NJEGA ŽIVELA U ZLATNOM KAVEZU! Evo ko je TAJKUN Marijan Šarić, poseduje POLA HRVATSKE, a to nije sve!

Poslednjih dana u žiži javnosti su Mateo Šarić i njegov otac Marijan Šarić koji je izneo detalje odnosa sa Ivom Grgurić, a potom se dotakao i influenserke Zorane Jovanović, međutim mnoge je zanimalo ko je ko je zapravo Marijan Šarić.

Naime, njega život ga nije mazio nimalo. On je pravi primer da milioni ne znače ništa, ako na privatnom, ali i poslovnom planu doživljavate teške udarce i poraze. Pre više od dve decenije saznao je da boluje od multiple skleroze I ubrzo ostao nepokretan u donjim eksremitetima.

Potom je izgubio oko 50 miliona kuna kao najveći pojedinačni deoničar Karlovačke banke, a u toj aferi su bili otpuženi njegova sestra Marija Šola i njen sin Sandi Šola. Bio je 20 godina zastupnik kompanije Samsung koja je 2013. godine sa njegovom firmom prekinula svaki poslovni odnos.

Odrastao je u siromašnoj radničkoj porodici u selu Grabovica i jedno je od šestoro dece, a onda su se preselili u Sesvete. Kada je imao svega 15 godina otac ga je poveo sa sobom u Nemačku gde je 10 godina živeo i radio. Završio je zanat i postao mehaničar, a radio je i kao montažer klima-uređaja, varilac, u fabrici BMW-a.

Ušteđevinu iz Nemačke je uložio u kuću u Zagrebu gde je sa bratom Matom otvorio noćni klub Flamingo koji je radio do 1993. godine. Neretko se dešavalo da od ponedeljka do petka radi u Nemačkoj, a preko vikenda u Flamingu, gde se posao odlično razvijao.

Posle deset godina provedenih u Nemačkoj i Rozenhajmu, preselio se u Minhen gde je otvorio prodavnicu bele tehnike i elektronske opreme, a upravo je kod njega osamdesetih godina dolazila “cela bivša Jugoslavija” po videorekordere, televizore, kasetofone, satove…

- Uvek sam nastojao da pomažem ljudima, da budem dobar prema svima. Danas kada vidim kako mi se to vraća, razmišljam da to možda ipak nije najbolji način, ali takav sam - izjavio je Marijan Šarić tada za Jutarnji.hr.

On je sada vlasnik jedne od verovatno najvećih zagrebačkih vila, a luksuz se prostire na 2,2 hiljade kvadratnih metara sa devet spavaćih soba, 13 kupatila, liftom, bazenom, kuglanom.

- Ja ceo život radim dan-noć, život sam proveo na bauštelu, u trgovini i u biznisu, a uz sve to već 24 godine borim se s teškom bolešću. Do danas sam platio više od 100 miliona kuna poreza na dobit, teško sam radio jer sam želeo da svojoj porodici omogućim da živi kraljevski, da moja deca imaju sve ono što ja u detinjstvu nisam imao - bio je iskren tada on.

Marijan je u intervjuu za Kurir otkrio da je Grgurićeva u bila sirotinja i da je on želeo da joj pomogne:

- Iva je tip devojke koja može da se dovede u vezu s podvođenjem, prostitucijom i drogom. To je ona. Ona se bavila svim tim naveliko. Pričale su mi njene prijateljice da je uzimala moj auto i da je vozila dva kila heroina. Ja nisam ni znao šta je to. Njoj je bolje da me ne spominje, jer ja u svom telefonu imam intimne snimke s njom, koja je ona snimila lično, pa je meni kasnije slala. Imam sve dokaze i od doktora kad se operisala, sve sam ja to plaćao i sve sam znao. Znam i more drugih slučajeva gde je to radila i sa drugima, ali ja mogu da tvrdim samo ono što ja lično znam. Sve te snimke ću pokazati javno vama ako bude nastavila sa svojim lažima i demantovanjem.

Podsetimo, Iva je o njemu često govorila u trećoj sezoni rijalitija ''Zadruga'', te isticala kako je pored njega bila u zlatnom kavezu.

