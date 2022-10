ŠOK ISPOVEST IVANE NIKOLIĆ Bivša uraganka otkrila zašto momke krije ko zmija noge, a evo šta je rekla o vezi s POLITIČAREM!

Bivša uraganka Ivana Nikolić progovorila je o intimi i prvi put osvrnula se na vezu s političarom Andrejem Bajecom, koja je i te kako intrigirala javnost. Kako su u to vreme oboje hteli da sačuvaju svoju privatnost, pevačica tek sada otvoreno govori na tu temu i dalje tvrdeći da to treba da ostane samo između njih dvoje.

- Ne mislim da moj privatni život treba da bude plasiran u javnosti. Zato i jeste privatan. Nikad ne pričam o tome koji mi se momak sviđa i da li imam dečka. Povezivali su me s mnogima, ali retko šta je istina, kaže bivša uraganka u emisiji "Ispovest".

foto: printscreen

- Što se Andreja Bajeca tiče, on je moj veliki prijatelj i to je sve. Imamo iste poznanike i drugare, bili smo milion puta u istom društvu, ali među nama se nikada ništa nije desilo. On nikada nije hteo u tom kontekstu da se provlači u javnosti i to stvarno poštujem. Svoje prijatelje uvek čuvam sa strane i pričam samo o sebi.

Nikolićeva je priznala da joj je već proradio majčinski instinkt, ali da će s tim zbog karijere ipak malo pričekati.

- Mnogo volim decu i stalno pričam o bebama! To svi znaju oko mene, ali sada sam fokusirana samo na karijeru. Za to imam vremena, a kad nađem pravog muškarca, s njim ću svakako da osnujem porodicu. Nisam trudna, moram ponovo da kažem, jer neko stalno priča o tome, a meni je smešno.

foto: Printscreen/Instagram

Nedavno je izašla iz grupe Hjurikejn, te nastavila solo karijeru, koja je, kako kaže došla kao prirodan sled događaja.

- Mnogo mi je neobično što sam sada sama na sceni, mnogo mi fale uraganke. To je nešto što je moralo da se desi - kaže Ivana.

- Moji prvi, da kažem, javni koraci bili su kada sam još, kao klinka, počela da se bavim plesom. Uvek sam maštala o tome da budem deo javne scene i nekako je sve kako sam se trudila išlo u tom smeru. Eto, jednostavno, kad se vratim u taj period, vidi se način na koji sam napredovala i zadovoljna sam time gde sam danas. Što se moje porodice tiče, oni nisu bili za to od početka da krenem putem estrade. Kao mala, maštala sam o tome da uvek budem pred kamerama, ali njima je sve bilo strano. Kako sam počela da pravim karijeru, naravno da su shvatili da neću da odustanem od toga i da mi je to životni poziv. Sad moraju da me podržavaju u svakom smislu.

Ivana tvrdi da nije promenila lični opis iako joj mnogi zameraju što je, navodno, preterala s estetskim korekcijama.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne znam što ljudi pričaju da sam izoperisana. Iskrena da budem, smešno mi je što ljudi upoređuju moje slike od pre 15 godina i danas. Pa normalno je da će svako da izgleda drugačije, to je stvarno dug period. Danas su i aparati takvi da možete da se slikate kako želite, to nekad nije bilo tako. Svi smo sada mnogo bolja verzija sebe na slikama i to je u redu - priča Nikolićeva i naglašava:

- Imam dovoljno samopouzdanja, tako da me ne pogađaju tračevi i priče da sam plastična lutka. Čak mi je i simpatično. Neka svako promeni na sebi nešto što želi, nema tu ničeg lošeg. Ne znam što ljudi misle da sam preterala s operacija. Svi koji me vide uživo kažu da sam lepša nego pred kamerama. Ne znam do čega je.

- Što se tiče druženja s estradnjacima, toga nema kod mene. Nisam taj tip da se družim sa svima, da ispijam kafe i slično. Nemam vremena za to, imam mnogo poznanika na estradi i ni s kim nisam na krv i nož. Pružili su mi pevači podršku oko nove pesme, ali nemam nikog s kim sam previše bliska. Mislim da prema meni niko ne emituje mržnju, nisam osetila nijedan vid sujete, ali pitanje je dokle će to tako biti - kaže Ivana.

1 / 10 Foto: Printscreen/Instagram

Nedavno je imala nastup s jednom od najvećih balkanskih zvezda Zdravkom Čolićem.

- Proletelo mi je vreme koje sam provela s Čolom. Sedeli smo i pričali, mnogo mu se sviđa način na koji radim, pričali smo i davao mi je savete da uvek budem svoja. Drago mi je da moja nova pesma prolazi i da svoju energiju moju dobro da prenesem na publiku.

kurir.rs/S. telegraf/republika.rs

Bonus video:

02:34 BIVŠA ŽENA PETRA STRUGARA OTKRILA KAKO VASPITAVA SINA: On je već dobio brata, decu ne treba lagati, treba im sve objasniti