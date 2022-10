SANJA VUČIĆ PROGOVORILA O DEČKU! Htela je VEZU da sakrije od javnosti, a istina isplivala, pa sada otkrila detalje

Pevačica Sanja Vučić dotakla se svog ljubavnog života, te priznala da joj nije bila namera da se tako brzo sazna za njenu "jaču polovinu".

Sanja kaže da je oduvek želela svoju vezu da drži "po strani", ali u tome nije uspela.

foto: Printscreen/Instagram

"Javno sam predstavila svoj emotivni status. Uvek sam htela to da držim po strani, naravno, i to ne bi trebalo da drži fokus kada je moje javno pojavljivanje u pitanju, ali desilo se da smo bili na nekoj svadbi, slikali su nas neki klinci i bilo bi suludo da sam bilo šta poricala. Ne volim da detaljišem, momak nije deo javne scene i ne želi da bude deo tog života", kaže Sanja.

foto: Printscreen/Instagram

2Mi imamo svoju oazu mira kad smo sami sa sobom i moj posao nema veze sa tim, kao što se ni ja ne mešam u njegov posao. Zna čime se bavim i mogao je u neku ruku to i da očekuje. Verovatno bi se i bolji krili da smo to baš hteli, ali teško je danas to sakriti - zaključuje Sanja Vučić u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Kurir.rs

Bonus video:

02:07 HRABRA I ODVAŽNA, NAKON SMRTI OCA URADILA JE OVO! Glumica Suzana Petričevic sa suzama u očima se oprostila od jednog dela sebe