SLAVNOJ GLUMICI OTELA MUŽA: Proslavila se golotinjom u filmu, dobila BATINE u emisiji, zaljubila se u KRIMOSA, a evo šta sad radi

Jasmina Medenica je pažnju privukla ulogom u pomenutom ostvarenju iz 1986. godine, ali je u žiži javnosti ostala zbog mnogobrojnih skandala.

U filmi „Sekula i njegove žene“ pokazala je gole grudi u sceni u kojoj je zavodila čuvenog Sekulu. Samo godinu dana kasnije objavila je album pod nazivom „Volim, volim“, a usledila su još dva muzička izdanja.

Bila je i učesnica nekoliko sezona rijalitija „Farma“, a tokom učešća se svađala sa gotovo svim ukućanima. Jasmina je svojevremeno bila u žiži interesovanja javnosti i zbog velike ljubavi sa Dragoslavom Lazićem, režiserom i bivšim mužem Snežane Savić. Ona je više puta isticala koliko je ponosna na tu ljubav, a pričalo se da je upravo ona bila „jabuka razdora“ između slavne glumice i režisera. Ipak, to je uvek negirala.

"Ludo sam volela samo jednog muškarca u životu. Kada smo se razišli toliko mi je bilo teško da sam poželela da odem negde i da se nikad ne vratim. Taj muškarac je bio Dragoslav Lazić, bivši suprug glumice Snežane Savić. Kada su se oni razvodili, Dragoslav i ja smo se upoznali i to je bila prava ljubavna bajka, kakvu svaka žena može samo da poželi. Uvek ću ga voleti. Živeli smo osam godina zajedno. Iz te veze i strasti su nastale sve moje uloge. On je u neku ruku bio i srećan da nije sa Snežanom jer oni to nisu imali. Dragoslav mi je svako jutro ostavljao poruku na jastuku sa ružom na kojoj je pisalo: ‘Volim te najviše'“, otkrila je u jednom intervjuu.

Postojao je i razlog što su priče da je Snežani preotela muža bile sve glasnije, jer su odmah po njihovom razvodu Jasmina i Dragoslav počeli da žive zajedno.

„Oni su se sudski razveli, a ja sam ga ubrzo posle toga upoznala. Ne želim da se plasira priča da sam ja rasturila njihov brak jer to nije istina“, branila se Medenica od ovih navoda.

Ljubav Jasmine Medenice i Dragoslava Lazića bila je velika, tvrdi ona, ali nije istrajala.

„Pukla je od ljubavi. Nismo mogli više da podnesemo tu strast i želju da stalno budemo zajedno. Tako nešto se desi samo jednom u životu. Ljubav je čudo. Vrela krv je opsesija koju malo ko doživi na pravi način u životu“, ispričala je Medenica.

Jasmina je „poznata“ i po tuči sa Vesnom Vukelić Vendi koja se dogodila tokom snimanja emisije „Pres pretres“, a animozitet koji vlada između njih je odavno poznat javnosti.

Medenica poslednjih godina živi u Los Anđelesu, a jednom prilikom je otkrila i da radi na knjizi pod nazivom „Ja u Americi“.

Osim toga, aktivna je i na Instagramu. Na toj društvenoj mreži objavljuje veliki broj prilično biraznih snimaka na kojima pravi smutije ili priča o različitim temama.

Bila ozaljubljena u Kristijna Golubovića Medenica je učestvovala u rijalitiju Farma, gde se zaljubila u Kristijana Golubovića. Ona je čak tada javno priznala da joj se "opasan momak" sviđa i neprestano je obletala oko njega. Toliko ga je opsedala da je i Kristijanu bilo naporno i morao je da bude grub prema njoj da bi ga ostavila na miru. Kamere su mogle da zabeleže kako mu masira stopala pred spavanje, u svakom trenutku mu je bila na usluzi.

