POBEDIO U TRIJUMFU, 2 DANA PRED SVADBU DOŽIVEO TRAGEDIJU! Svi su mislili da mu je KARIJERA PROPALA, a evo gde je i šta radi...

Pre 13 godina Adnan Babajić pobedio je u takmičenju "Operacija trijumf". Dok su mu jedni predviđali uspeh, drugi su mislili da on nije bio zaluženi pobednik.

Ovaj mladić je nakon učešća u tom šou programu proslavio Živinice. Mesto u rodnoj Bosni i Hercegovini. Tada mu je bilo 20 godina. Međutim, tek nekoliko godina nakon pobede se pojavio sa novim pesmama.

Najveća tragedija desila mu se dva dana pred venčanje kada je njegova majka Ulfeta preminula. Kasnije se Adnan oženio Lejlom i prema informacijama sa njegovih društvenih mreža, danas živi u Čikagu, a sudeći prema fotografijama ne živi ni malo loše.

Nastupa na tom kontinentu, ogranizuje svirke, a u jednoj emisiji je sebe nazvao i menadžerom Marije Šerifović za tamošnje tržište. Na iznenađenje mnogih, Adnan je pokrenuo i svoju liniju kozmetičkih proizvoda.

"Mnogi su pisali da sam obustavio svoju karijeru, ali to nije tačno. Traže me ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, a do avgusta imam dogovoreno 15 svadbi. To su sve dobri klubovi i jako sam zadovoljan", izjavio je jednom Adnan, koji je u međuvremenu nabacio i koji kilogram viška.

Adnan i njegova supruga su pre nekoliko godina dobili i sina Adina, kojeg Adnan često objavljuje na Instagramu, kao i njihove zajedničke trenutke.

