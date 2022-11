"PLAKALA SAM, NIKAD MI SE NIJE IZVINIO" Neda Ukraden progovorila o onome što joj je uradio OVAJ poznati muzičar

Pevačica Neda Ukraden nedavno je objavila svoju autobiografiju "Zora je svanula" u kojoj je opisala i jedan od najtežih trenutaka u životu kada joj je poznati muzičar naglo okrenuo leđa i ostavio je bez pesama.

Iako ne zaplače baš često, pišući knjigu rasplakala se zbog uspomena na Rajka Dujmića, frotnmena „Novih fosila“ i kompozitora sa kojim je svojevremeno, prilikom nastanka pesme „Zora je“ imala verbalni okrušaj.

- Plače se obično zbog nekih rastanaka, ali ja sam plakala ponovo kada se setila momenta kada sam otišla u Ljubljanu da snimim pesmu „Zora je svanula“ – rekla je Neda, pa ispričala kako je tada okupila saradnike iz Beograda, Ljubljanje, Sarajeva, ali njen susret sa Rajkom tada nije prošao baš slavno.

- Očekuje se izlazak moje ploče u novembru, to je trebalo da bude prava bomba i ja odlazim u Ljubljanu da snimim LP ploču. Rajko Dujmić, inače aranžer i producent svih pesama i kompizotor pet, me čeka u studiju i ja ga pitam ga koju ćemo kao da snimamo prvu, on kao ‘Kaj god, ajde onu Zora je’, to je kao bez veze. Rek’o meni se ta pesma sviđa, a on mi odgovori ‘Koja pesma od tri akorda?’. I ja uđem u studio, stavim slušalice, stanem pred mikrofon i pušta on meni matricu i ja ga pitam što je takva matrica i da li će biti još nešto snimljeno – priča Neda sa setom.

– Kažem mu da mi se nešto ne sviđa, nekako je praznjikavo, pogrešan ritam, ne čujem tu pesmu tako, a on na sve to kaže ‘Molim, ne sviđa ti se pesma, ne sviđa ti se aranžman? Hvala lepo, ja odlazim iz ovog projekta i to bi bilo to’. Stisnu čovek dugme, premota traku, zahvali se kroz staklo i kaže ‘To bi bilo to od mene’. Ja u šoku, stojim iza zatvorenih vrata i vidim čovek izlazi iz studija. Ja u čudu, šokirana počnem da plačem – ispričala je Neda i dodala da ju je tada Đorđe Novković, inače autor pesme „Zora je svanula“, izgrdio.

- Kaže on meni ‘Jao Nedo, je l’ si videla šta si sad uradila?‘, pa rek’o ‘Je l’ ja nemam pravo ništa da kažem, nemam pravo glasa, jer se to radi o mojom pesmi i meni ili nekom petom? Odemo mi za Zagreb i ne znamo šta ćemo sad. Nemamo pet pesama, jer ovaj odnese sve, aranžmane, matrice, sve – priča Neda i nastavlja:

– Posle tri meseca razmišljanja, dilema, trilema, javljaju meni da je došao novi producent i da je snimio „Zora je svanula“ i da ću biti šokirana. Odem ja za Zagreb, počinjem da pevam i počinjem da plačem - rekla je Neda.

Ipak, koliko god da susret i rad u studiju nije bio baš najsjaniji, Neda i dan danas čuva divne uspomene na poznatog kompizitora i producenta.

– Nije se nikad izvinuo, on nije takav čovek. Veliki je emotivac, ali je jednostavno takav je prgav čovek, svoj. Mi smo posle sarađivali, on je mene obožavao. Posle nesretnog rata i kad je prestala ta komunikacija, sreli smo i rekao mi je ‘Znaš šta stara, ja sam snimio sa novom pevačicom „Oči tvoje govore“, ali sam je terao stotinu puta da bar malo bude Neda Ukraden, ali nisam uspeo. I zato si ti jedinstvena i zato se mi svađamo stalno’ - ispričala je Neda.

