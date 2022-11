"ERA JE U KREVETU BRZ KAO ZEKA!" Ojdanić smuvao 40 godina MLAĐU, viđali se u motelu! ŠOK DETALJI iz kreveta

Era Ojdanić (75) bio je nekoliko meseci u vezi sa 40 godina mlađom devojkom iz Ripnja, saznaje Kurir iz dobroobaveštenog izvora. Njih dvoje su se upoznali u Erinom motelu, a ljubav između njih je planula na prvi pogled, te su se odmah nakon upoznavanja započeli vezu.

foto: Zorana Jevtić

- Ova devojka se oduvek ložila na starije muškarce, a Era je bio totalno njen tip. Skapirli su se na prvu i odmah započeli romansu. Između njih je sve pucalo od strasti, a iako je pevač od nje stariji čak četiri decenije, to ga nije sprečilo da je u svemu prati. Drugaricama se hvalila da je Era "ekstra" u krevetu i da je bez obzira na godine odličan ljubavnik. Više puta nam je pričala da je u seksu brz kao zeka. To je trajalo nekoliko meseci, ali su koliko znam, ostali u dobrim odnosima i nakon raskida - završava naš izvor koji je blizak ovoj devojci.

Pozvali smo i Eru za komentar, ali se on nije javljao na naše pozive.

Podsetimo, pevač je ranije više puta u svojim izjava isticao i da je bio u vezama i sa 50 godina mlađim ženama.

foto: Printscreen Happy

- Najmlađe žene s kojima sam bio su one koje imaju više od 18 godina. Dosad nisam imao problem s potencijom, bukvalno prebijam u krevetu. Nikad nisam koristio "vijagre" i pomagala... Nema bolje "vijagre" od valjevske i užičke rakije šljivovice. Potpisujem da sam potentniji od upola mlađih muškaraca i to mogu da vam potvrde sve žene koje su me probale u krevetu, a ogroman ih je broj - rekao je svojevremeno Era.

Ipak, najveći šok javnost je doživela kada je Ojdanić priznao da je probao i seks sa muškarcima.

foto: Kurir

- Tako sam okusio i seks s muškarcima. Probao sam, ali sam bio tobdžija. Bitno je da u takvom odnosu budete tobdžija, a ne furundžija. Da vi je*ete, a ne da budete je*ani. Ekstra je seks s muškarcima, ali je sa ženom ipak bolje. Ženu ništa ne može da zameni - ispričao je Ojdanić.

Kurir.rs/A.P.

