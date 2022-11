"DUGO SAM SE PREPIRAO OKO DRUGE ARENE!" Miroslav Ilić otkrio zašto se PREDOMISLIO i ko je uticao na tu njegovu ODLUKU

Više nije tajna da je zbog velikog interesovanja Miroslav Ilić zakazao i drugi solistički koncert u Štark Areni!

Legenda narodne muzike će ipak pevati i 11. decembra u Areni, pošto je koncert zakazan za 10. decembar uveliko rasprodat, i to više od mesec dana pred nastup!

foto: Ana Paunković

Ilić je sada otkrio da se s timom dugo sporio oko drugog koncerta.

- Ja nisam bio za to. Međutim očigledno objektivno postoji potreba. Ipak sam odlučio da radim i tu drugu Arenu. I to iz jednog prostog razloga, a to je da ne ostavim nikog, ko želi da podeli moju radost, povodim tih 50 godina na ovoj našoj estradnoj sceni. Tako da sam ipak pristao i na drugu - rekao je Miroslav Ilić.

Ilić je dodao da ne želi da krije da je presrećan i prezadovoljan i ovim do sad postignutim, kao i da zaista nije očekivao da će se 35 dana pred koncert rasprodati Arena.

foto: Kurir

- U ovim vremenima ja to smatram baš velikim uspehom - zaključio je Miroslav u emisiji "Hajpovanje" priču o predstojećem koncertu u Štark Areni.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:09 Miroslav Ilić otvorio Instagram i obratio se fanovima