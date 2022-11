Edita otkrila tajnu na Radiju S

- Edita šta se desilo u osam minuta posle ponoći? – glasilo je pitanje.

- To je jedna jednostavna priča koja je meni i toj dragoj osobi bila i ostaće zauvek. Takva je glupost da nećete verovati, ne znam ni da li da ispričam, krindž mi je. Tako sam je nazvala zbog osobe koja je meni promenila život. To je jedna moja velika ljubav, koju ću pamtiti. S obzirom na to da smo bili na daljinu u vezi, svaku noć smo, kao i svi parovi, slali 00:00, mislim na tebe, ljubim te, laku noć. Međutim, jednu noć sam ja zaboravila i iznervirala sam se što mu nisam poslala. Mene je dočekala njegova poruka, baš je bila lepa i ja mu odgovaram sa 00:08. Od tada smo se dogovorili da naš paralelni univerzum i naše vreme bude 00:08. I sledeći put kada god bih mu poslala u 00:00 on kaže ,,Ne važiš se, ćao“ – ispričala je Edita.

foto: Promo

Promo