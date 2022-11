"POD PRITISKOM MEDIJA SMO SE TADA RAZIŠLI" Jelena Tomašević o krahu ljubavi sa Bosiljčićem: "Nismo umeli da se nosimo sa tim..."

Pevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić prošli su kroz turbulentnu fazu tokom svoje decenijske ljubavi, a malo ko zna da su se jednom prilikom i rastali.

Danas važe za jedan od omiljenih parova sa javne scene, međutim, nije oduvek bilo lako.

Malo ko se i seća da su u jednom periodu raskinuli, te da je svako krenuo svojim putem. O ovoj životnoj fazi pevačica je i otvoreno govorila za medije.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to - treba ili ne treba. Sad, iz ove perspektive, shvatam da nismo umeli sa tim da se nosimo, da smo mogli kroz sve to da prođemo mnogo elegantnije, ali tada to jednostavno nismo znali - ispričala je Jelena svojevremeno u emisiji "Kec na jedanaest".

Ipak, da su suđeni jedno drugom shvatili su nakon nekog vremena te su se pomirili i venčali, a kao kruna ljubavi na svet je došla ćerkica Nina koja je danas centar njihovog sveta.

foto: Damir Dervišagić

Inače, njihova ljubav počela je kao na filmu. Ivan je Jelenu primetio tokom jednog njenog nastupa na televiziji i tada ga je potpuno opčinila. Ispostaviće se, u godinama koje slede, da ga osećaj nije prevario te da je to zaista bila ljubav maltene na prvi pogled.

Na večnu ljubav zavetovali su se krajem avgusta 2011. godine, u crkvi Svete Trojice u Gornjem Milanovcu. Sledeće godine ostvarila im se najveća želja, postali su roditelji ćerke Nine.

