"LOV MI ODRŽAVA KONDICIJU, VRAĆAM SE MOJOJ DIVLJINI!" Topalko RAZBESNEO JK zbog ubijanja životinja, a sad NOVA PROVOKACIJA?!

Pevač Milan Topalović Topalko nedavno je objavio na svom Instagramu fotografiju iz lova, zbog čega ga je koleginica Jelena Karleuša javno isprozivala.

- Šuma i priroda su moje prirodno stanište po rođenju. Zato se i najbolje osećam kada provodim vreme sa prijateljima u takvom ambijentu. Volim da idem peške kroz šumu, noću posebno. To me vraća mojoj divljini - rekao je Topalko i dodao:

-Lov, šuma, sve to održava moju kondiciju i čisti pluća. I ne samo to, već tako i izbacujem nagomilanu negativnu energiju od posla i naravno punim pozitivnu energiju za dalji posao, obaveze i sam život. Priključiću i zeta u to.

foto: print screen Instagram

Podsetimo, Karleušu je razbesnela Topalkova objava zbog ubijanja nedužnih životinja, te mu se javno obratila u komentaru.

- I meni je ta puška potrebna, da te ZAUVEK DETOKSIRAM psihopato! Ti ćeš indijanac da ubijaš po šumi?? J*bem ti mater bolesnu! - napisala je JK.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Jelena je nedavno uputila otvoreno pismo javnosti, uz sliku glumca Vuka Kostića, na kojoj on drži ubijenu životinju. Ona je tada istakla da svako kome je lov hobi nema empatiju prema drugom živom biću i da je slikanje sa lešom životinje zastrašujuć i za hospitalizaciju.

Bonus video:

00:15 Milan Topalović Topalko objavio snimak iz rodnog kraja