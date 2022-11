"D*PE JOJ ZINULO ZA PARE, KAO DA JE PROKLETA" Šaška Karan brutalno prozvala Zoricu Marković, otkrila zašto se još igra rijalitija

Saška Karan smatra da Zorica Marković ulazi u rijaliti jer pare nije za- radila na vreme, dok je bila mlada. Nju samo iznenađuje to što je, kako kaže, Zorka po cenu zdravlja spremna da bude sa raznim ljudima u "Zadruzi" i da se, ako treba i ponižava zbog novca.

foto: Kurir televizija

"Ja sam doktorirala rijaliti. Više mi nije nužno da ulazim i borim se sa raznim pojavama. Svoje kvadrate i kuće sam zaradila i nisam kao neki u rijalitiju. Meni je jako žao Zorice Marković, ona je od mene starija petnaestak godina. Još je i bolesna, znamo šta je bilo sa njom, kakve je imala operacije. Žao mi je što se pati. Tamo je neuredan život, neredovno se jede, ne unose vitamine, nema spavanja, a to se sve odražava na zdravlje. U njenim godinama, pogotovo što je bolesna žena, to nije dobro. Žao mi je što to sama sebi radi i ne znam koliko joj je to pametno. Kao da joj je d*pe zinulo za pare, kad tako moram da se izrazim, kao da je prokleta. Daj da zaradim sve pare ovog sveta, daj sve više da imam. Treba znati kad treba stati, a ona grabi četvoronoške, ako treba i puziće, samo da stekne. Ali, dobro, ko nije na vreme mislio o tome, i steko nešto, mora sad pod stare dane", rekla je Karanova.

kurir.rs/svet

