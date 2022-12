RADA MANOJLOVIĆ PREKINULA ĆUTNJU, OVO JE ISTINA O SVAĐI SA POLUBRATOM: "Muka mi je više da budem zla sestra..."!

Neretko se po portalima može pročitati kako brat Rade Manojlović nema dobar odnos sa pevačicom.

Priča se i piše da estradna umetnica uprkos svojoj velikoj popularnosti nije mnogo bratu po ocu pomogla oko karijere, što joj je on navodno veoma zamerio. Duet, umesto sa sestrom, Nenad Manojlović snimio je sa Aleksandrom Mladenović, a interesantno je da gotovo sa svim kolegama sa estrade on na "Instagramu" objavio fotografije uz hvalospeve, osim sa Radom.

foto: Dragana Udovičić

Retko se Radini lajkovi i komentari mogu videti na Nenadovim postovima i obrnuto, što je još jedan razlog za spekulacije da u porodici Manojlovića nema sloge. Mada se folk zvezda svim snagama trudi da objasni drugačije, što je učinila i nedavno podužom objavom, gotovo niko ne veruje u to.

- Stvarno mi je muka više od ove tendeciozne priče koja se konstatno ponavlja i u kojoj ja ispadam "zla sestra", bukvalno svi znaju da to nije istina. Daće Bog pa ćemo Nenad i ja ako treba dati zajednički intervju pa da vidite da to veze nema sa životom. Žao mi je mene zbog naroda koji veruje - napisala je Rada s namerom da pojasni šta se to događa između nje i Nenada, a dok ona nastoji da se pred javnošću opravda i objasni da nije zla sestra mnogima je za oko zapala činjenica da pevačica navodno ama baš nikakvu komunikaciju nema ni sa snajom.

Brat Rade Manojlović u skladnom je braku sa Jelenom Manojlović imaju divnu porodicu, ali čini se da Rada ne smatra da njihove zajedničke fotografije zaslužuju makar jedan komentar ili lajk na društvenim mrežama. Upravo ovo navelo je mnoge da posumnjaju u istinitost pevačicinih reči i opis idealne porodice.

Kurir.rs/Story

