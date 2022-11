OPSEDNUTI FAN NE PUŠTA NA MIRU RADU MANOJLOVIĆ! Izneo šok tvrdnje o poznantsvu sa pevačicom: "Zbog MENE je RASKINULA sa Harisom"

Rada Manojlović nedavno se našla u centru skandala kada je opsednuti fan Dario Šogorović u javnost izneo tvrdnje da joj je 10.000 evra platio za se*sualne usluge.

Dok je pevačica ove izjave negirala, Dario nije odustajao od svoje priče, a sada je Šogorović izjavio da zbog afere sa Manojlovićevom dobija pretnje, te istakao da on nije njen opsednuti fan.

foto: Pritnscreen

- Ti si fan Rade Manojlović- glasilo je pitanje novinara.

foto: Damir Dervišagić

- Kakav fan, bolje reci je*ač, kakav fan? Smešno. Postoji dovoljno dokaza da ja nisam fan njen. Postoji naš po*no snimak. Iznajmio sam sef u Austriji gde imam telefon na kojem imam sve te dokaze. Zaista imam pretnje, jednom su me jedni ljudi i presreli tražili mi stvari i taj mobilni, jedva sam živu glavu izvukao. Od tada sam u bekstvu- govorio je Dario.

On tvrdi da je pevačicu upoznao pre tri godine dok je ona bila u vezi sa kolegom Harisom Berkovićem.

- Upoznali smo se pre tri godine, imala je koncert u Prnjavoru, odakle su moji roditelji. Sredio sam joj sve kod tog gazde i tako je krenulo. Postoji snimak na kojem je ljubim, snimak gde šetamo... Ona je tada bila sa Harisom, on je to čuo i raskinuli su. Onda je on mene tad kontaktirao, ja sam rekao da to nije istina i oni su se pomirili. Ne mogu više normalno da hodam ulicom, ne mogu da idržim. Da mogu da vratim vreme ja sad s njom ne bih bio, nije vredela tih 10.000 evra, a kamoli ovoga. Em sam platio, em imam probleme. Imam problema, to je kao da sam nekome dao pare i on me sada ganja. Najviše sam u Hrvatskoj, izbegavam Bosnu i Srbiju. Veliki mafijaši se raspituju za mene.

Kurir.rs/Hype

Bonus video:

00:42 Rada Manojlović napravila haos na svadbi