"TREBALO JE DA UBIJEM STEFANA KARIĆA" Kristijan Golubović otkrio MRAČNU TAJNU PODZEMLJA i ponudu koju je odbio zbog ČASTI! ŠOK

Bivši zadrugar Kristijan Golubović kaže da su mu pre dvadesetak godina ljudi iz podzemlja nudili da ubije Stefana Karića, sina Osmana Karića, koji mu je u to vreme bio rival.

Naime, Golubović kaže da je dugo ratovao s Osmanom jer su im se strane i stavovi razlikovali, ali je odbio da naudi Stefanu jer je sebi dao reč da nikada neće nauditi deci osoba s kojima je u ratu.

foto: Nenad Kostić

- Kad smo Osman i ja bili najveći rivali, to je bilo pre dvadesetak godina. Bilo je drugo vreme, znalo se kako se postupa kad vam neko stane na žulj. Nisu se birala sredstva za osvetu, koja je često bila surova. Osman i ja smo bili na dve različite strane. Kad god bi dolazilo do tuče između nas, iako sam bio s ekipom od dvadesetak momaka, oni nisu reagovali, pa smo išli u borbu jedan na jedan. To je jedino fer - počinje priču Kristijan i nastavlja:

- Meni su u tom periodu govorili da treba da ubijem njegovog sina Stefana da nam se ne bi svetio kad poraste. Govorili su mi: "Ubij tog malog majmuna", ali ja nisam želeo. Nikada nisam dirao decu svojih neprijatelja. Osman je tada bio na krivom putu, ali najviše prema sebi. Ne prema drugima. Koliko god da smo nas dvojica bili na različitim stranama, ja ga nikad nisam spominjao u negativnom kontekstu. Pravili su drugi zlu krv među nama. Hteli su da se Osman i ja pokrvimo do kraja, da ratujemo dok jedan ne padne mrtav. Dobro je što u tome nisu uspeli.

foto: Printscreen/Instagram

Stefan Karić: Pričali su mi da se pazim Kristijana

Bivši zadrugar Stefan Karić kaže da su mu ljudi odmalena skretali pažnju na to da se pazi Kristijana.

- Celog života sam slušao te priče da treba da se pazim Golubovića. Najviše su mi to govorili kad je trebalo da uđem u rijaliti jer su znali da ćemo tamo da se sretnemo. Kad je do toga došlo, on me je dočekao raširenih ruku. Tata mi nikad nije pričao te stvari i detalje. Kad bih nešto načuo, pitao bih Osmana, a on mi kaže: "Pusti, sine, te priče. Bilo, pa prošlo. Ne moraš sve da znaš!" O Kristijanu nemam loše mišljenje, a činjenica da je sa tatom dobar i da sada komuniciraju znači da su ti događaji daleko iza njih - rekao je Karić.

