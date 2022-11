"IMA TAJ POGLED ZBOG ZANATA KOJI JE RADILA" Bivši zadrugar udario na Aleks: Nije inteligentna da sakrije kad joj se neko DOPADA!

Kristijan Golubović oglasio se za medije i prokomentarisao odnos Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića o kojem bruji ceo region.

On je otkrio da Aleksandra na specifičan način posmatra muškarce.

- Aleksandra ima taj urođen pogled za zanat kojim se bavila. Njoj nije nepoznato da pogleda muškarca na sebi svojstven način i da on pomisli da je to to i mi kao publika da pomislimo. Ona drugačije ne zna ni da gleda muški rod, samo na taj način. Ona i kad misli da joj se sviđa i kad ne misli, ona tako zablenta. Ne bih je kritikovao na pogled. Ja polazim od one čokoladice, što je bila sa Bilalom, i to je već probudilo, samo ne znam da li je to njihov dogovor da pravi takve zamke, da bi ostajala u centru pažnje. Ništa me ne bi čudilo da je tako. Nije ona mnogo inteligentna da sakrije ako joj se neko dopada.

- Njen je ogroman ulog i mali ju je dobro namazao šta treba da radi po bilo koju cenu i samo joj je jedno rekao i jedino da će s*ebati njega i sebe ako ga bude prevarila. Ona kad bi to uradila gubi veliki deo kolača i to je veliki dogovor. Za njih budućnosti nema. Neizvesnije je između njega i Aleksandre, nego njega i Dalile, niža mu je i po mozgu i po godinama, ali ona traži nešto drugo i ona želi samo da putuje i da nije domaćica kod kuće. Sećamo se kad me je pitala kako se prže jaja, sve vam je jasno.

