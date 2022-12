KOMŠIJE IZ HRVATSKE RASKRINKALE SAŠU POPOVIĆA: On je omiljeni Srbin u Opatiji, a evo šta ŽENE žele od njega

Saša Popović je omiljeni Srbin koji boravi u Opatiji. To je za Kurir tvrdi tamošnji meštanin Milan Petrović koji takođe ima kuću u ovom gradu na Kvarneru na obali u Primorsko-goranskoj županiji. Ovaj gospodin kao i nekadašnji direktor Granda živi na relaciji Srbija - Hrvatska, pa ga često sreće po tamošnjim restoranima.

- Gospodin Popović je omiljeni stanovnik iz Srbije u Opatiji. To sam se lično uverio jer mi je dole na Hrvastkom primorju on komšija. Ne poznajemo se lično, ali smo se nekoliko puta sreli u gradu u restoranima. Ume on leti da se prošeta pored mora, a jednom prilikom sam mu rekao da ga više viđam na Jadranu nego u Beogradu na šta se on samo nasmejao. Prijatan je čovek, uvek se nasmeši i porazgovara sa ljudima, a naročito sa komšilukom. Prepoznaju ga svi, prilaze mu kako da ga pitaju oko estrade, a tako i o njemu samom. Deluje fino i pristojno, kulturn o i civilizovano - priča Petrović:

On tvrdi da su meštanke Opatije zaljubljene u Popovića:

- Pre svega moram da vam kažem da mi je žena Suzana prava dama i gospođa. I deca su mu letos bila u Opatiji. On je faca za dame iz Opatije. Garantujem da su mnoge zaljubljene u njega i to svih uzrasta. Samo da vidite kako mu se umiljavaju. Čuo sam kada mu se komšinica žalila da joj je krivo što ga ranije nije upoznala da i ona postane pevačica i da se probije kroz Grand - završava Milan.

Vecinu slobodnog vremena provodi u Opatiji, a nedavno je prvi put pokazao deo svog luksuznog stana. Popović se prošle godine putem video poziva uključio i tom prilikom pokazao kako izgleda dom u Opartiji. Na snimku se video bazen, velika terasa sa koje puca pogled na more. Kurir je pre dve godine pisao da je Saša postao vlasnik luksuzne jahte koja vredi milion evra. Medutim, izgleda da mu je ona brzo dosadila, pa je odlučio da je proda.

Ljiljana Stanišić

