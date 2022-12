OTKRILI ŠOK DETALJE IZ SPAVAĆE SOBE! Đaniju najkraći s*ks trajao SAMO minut, a Darko Lazić ne može duže od ovog! BLAM

Radiša Trajković Đani i Darko Lazić otkrili su koliko im je trajao najkraći, a koliko najduži seks! Folkeri su bez blama priznali ono što mnogi muškarci ne bi.

- Najkraći seks mi je trajao samo minut - rekao je Trajković kod Ognjena Amidžića. Ohrabren odgovorom svog kolege, Lazić je kao iz topa otkrio koliko je trajao njegov najduži seks.

- Najduže je bilo 15 minuta. Nema ni potrebe da bude duže - ispričao je Darko, koji se pet meseci zabavlja sa fitnes-instruktorkom Katarinom.

- Ona je moja prva ljubav! Zabavljali smo se pre 14 godina, ali je nikad nisam zaboravio. S vremena na vreme smo bili u kontaktu, a sada smo ponovo zajedno. Srećan sam i zaljubljen. Sa njom mi je najlepše, ne bih se vratio nijednoj bivšoj - rekao je folker, koji iz braka sa Anom Sević ima ćerku Lorenu, a iz vanbračne zajednice sa Marinom Gagić sina Alekseja.

Lazić ne krije da želi još dece i da sa Kaćom planira proširenje porodice.

- Ona nije trudna, kao što se priča, ali svakako želimo da imamo decu.

Đani: Nikad ne bih ostavio Slađu Đani je rekao da bi ga supruga Slađa isprebijala kada bi samo i pomislio da je ostavi.

- Iznabadala bi me kada bih joj rekao da hoću da se razvedem. A i šta sad ima da se razvodim kada to nisam učinio za 27 godina, koliko smo u braku? Ako do sada nisam, neću nikad - ispričao je pevač.