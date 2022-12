"ZASNOVAO SAM NOVU PORODICU, IMAM 2 SINA" 90-ih je bio GLAVNA FACA, sad se odselio iz SRBIJE, a ovako je završio u popravnom domu

Pevač i denser Bajrus (Andrija) Đogani, poznatiji kao Baki B3, devdesetih godina bio na vrhuncu karijere, a poslednjih godina povukao se iz javnosti. On je otkrio da mu se život potpuno preokrenuo i ispričao kako danas živi.

– Trenutno živim u Banjaluci, osnovao sam ovde porodicu, a iz prvog braka imam ćerku Anđelu koja je već završila fakultet i radi. Ovde mi je lep život, imam dva sina i oženio sam se po drugi put. Nisam daleko od Beograda, pa često dolazim u srpsku prestonicu kada imam obaveze – otkrio je Đogani u emisiji "Grand magazin".

Podsetimo, Baki B3 2018. godine dobio sina dok je bio u "Parovima". Pored toga, on je u pomenutom rijalitiju spomenuo i da ima vanbračno dete.

- Videli smo se 5 puta u mesec dana, nisam znao šta me je snašlo. Kada se to desilo, pozvao sam je u Beograd da vidimo šta ćemo dalje, u pitanju je isključivo moja krivica. Međutim, kada sam joj ja objasnio da nisam u situaciji da se posvetim njoj i detetu, Anđela je tada imala 3 i po godine, složili smo se za abortus. Otišli smo na pregled kod doktora, međutim, ona je sutradan odustala. Bez mog znanja je otputovala, s obrazloženjem da će kiretažu obaviti u inostranstvu. Na kraju, nije je ni uradila - objasnio je takmičar i dodao da je dete video dva puta u životu, te da nije mogao da bude uz njega jer mu je karijera krenula nizlaznom putanjom od 2001. godine - otkrio je tada denser.

Baki B3 u velikoj ispovesti jednom prilikom je otkrio kako je bio problematičan dečak i nekoliko puta završio iza rešetaka.

Bio sam problematičan klinac. Otac je bio muzičar, kao i većina Đoganijevih,voleo je kafanu, piće, lepe žene… Majka je bila domaćica, bila je kući, brinula o bratu, sestri i meni. Među roditeljima su često izbijale svađe, da bi se, kada sam ja imao oko jedanaest godina, i razveli. Tada su počeli moji problemi. Uhvatio sam se ulice, lošeg društva počeo da pravim probleme - bio je iskren Baki i otkrio šta je sve radio.

- Drpimo neki vokmen, obijemo iz zezanja nečiji auto, pa ga vozimo dok ima goriva, onda ga ostavimo na ulici… Sve je to bilo tako dok sa petanest godina nisam završio u Kazneno popravnom domu u Kruševcu. Dobio sam dve i po godine robije. Porodica je bila očajna. Tamo sam bio neko vreme, ali znate kako je u domu, gledali ste filmove „Sivi dom“ i „Specijalno vaspitanje“, pa smo i mi radili iste stvari… tako sam odlučio da pobegnem iz doma - rekao je Baki, a onda su mu se oči napunile suzama.

No, i kada je završio dvoipogodišnju robiju u Kruševcu, pevač se nije smirio, ponovo je napravio krivično delo zbog kojeg je završio u zatvoru u Valjevu. Tamo se, kako kaže, opametio, a u tome mu je pomoglo jedno pismo, koje je dobio od Đoleta Đoganija.

- Đole je tada već bio popularan, imao ozbiljnu karijeru… Često me je posećivao u zatvoru, a jedno njegovo pismo dosta je uticalo na to da se promenim. U njemu mi je napisao kako će mi on pomoći kako treba da se promenim, da se distanciram od lošeg društva, da boravak u zatvoru iskoristim za čitanje… To pismo sam čitao svaki dan. Jako sam zahvalan Đoletu za sve što je učinio za mene, da njega nije bilo ko zna kako bih završio.

