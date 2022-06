ROBIJA GA SAČEKALA SA 15 GODINA! Baki B3 bežao iz zatvora zbog NJE? Đogani je zbog toga poludeo i VRATIO GA IZA REŠETAKA

- Ja sam neko ko je bio nestašan, bio sam delikvent. Dete sam razvedenih roditelja, a sa 12-13 godina sam. To što sam tada radio zvalo se oduzimanje motornih vozila, ne da bi ih preprodavao ili ne znam ni ja. Bio sam klinac delikvent, uzimali smo automobile da bi ih vozili i kada se istroši nađeš drugi. Kada je došlo neko vreme ljudi su shvatili da je dete razvedenih roditelja i da treba da ga sklonimo. Tada je usledio Kazneno popravnom domu u Kruševcu. Dobio sam dve i po godine robije. Otišao sam tamo sa 15 godina - rekao je pevač.

foto: Kurir Televizija

Pevač je potom pokušao i da pojasni šta je to bio vaspitno popravni dom za njega.

- Kada kažu vaspitno popravni dom šta to znači? Da li to znači da tamo neko mene treba da vaspitava ili popravlja? Ne. Niko nije uspeo mene da popravi, ako ja to sam nisam želeo. Tamo je bilo 100 do 200 devojki koje su bile problem za okolinu i još 400 do 500 klinaca osuđenika koji su isto bili delikventi. Ti živiš sa njima u domu, ti od njih ne možeš ništa dobro da naučiš - naveo je pevač.

foto: Kurir televizija

No, i kada je završio dvoipogodišnju robiju u Kruševcu, pevač se nije smirio, ponovo je napravio krivično delo zbog kojeg je završio u zatvoru u Valjevu. Tamo se, kako kaže, opametio, a u tome mu je pomoglo jedno pismo, koje je dobio od Đoleta Đoganija.

- Odležao sam tih 2 godine, ali ubrzo potom završio sam u maloletničkom zatvoru Valjevo. Bio sam tamo još 2 godine. Opet sam upao u loše društvo dok jednog dana nisam dobio pismo i jedan dobar savet od čoveka koji se našao tu najpotrebnijem trenutku, a to je bio Đole Đogani. U njemu mi je napisao kako će mi on pomoći kako treba da se promenim, da se distanciram od lošeg društva, da boravak u zatvoru iskoristim za čitanje. Dao mi je 5 tačaka od njih ću da izaberem i onda će mi on pomoći da postanem zvezda. Rekao sam sebi tada ja to moram - rekao je pevač.

Voditelja Ivana Gajića je interesovala i jedna anegdota iz tog vremena sa pevačicom Draganom Mirković sa kojom je Baki B3 uradio spot.

foto: Nikola Anđić

- To nije bio zatvor, zatvor. To je bio neki prekršaj, pa sam završio u opštinskom zatvoru u Padinskoj skeli. Nije to zatvor kao što je Valjevo ili Zabela. Ostalo mi je možda još mesec dva do kraja. E sad mi koji smo imali tu neke veće benificije jer smo duže vreme tu oni su nas izvodili da radimo. Radili smo na Tašmajdanu u nekom tunelu. Nas je bilo 10 i autobusom smo išli. Tada sam došao do komandira i rekao mu da mi se jede lubenica. Pitao sam ga da li možemo ja i drugar da uzmemo lubenice za naše drugare. On nas je tu pustio, kupili smo 2 i u povratku kažem ja drugaru da idem kući. Rekao je šta ti je bre ostalo ti je mesec dana, ali ja sam samo otišao. Kada se ovaj vratio sa lubenicama pitao ga je komandir gde je Baki, a ovaj mu je samo rekao pobegao kući. U međuvremenu ja sam pre tog bega čuo da Dragana Mirković radi spot i ja tu odem da iskoristim priliku i snimim spot. Mada mi je posle Đole rekao da ne može da računa na mene jer šta da dođe policija na koncertima da me hapsi. Tada me je vratio da odležim još mesec dana. Mada kada sam se vratio dobio sam samicu mesec dana i dobio po tamburi - ispričao je pevač.

