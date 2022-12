"ANA KORAĆ ME SAČEKALA DA NAPUNIM 18 GODINA" Šok priznanje pevača, razvezao jezik o poznastvu sa starletom: PRVO JE BILO DRUGARSKI

Pevač Sergej Pajić (19) otkrio je nedavno u jednom intervjuu da je bio blizak sa starletom Anom Korać, a sada je otkrio detalje njihovog poznanstva.

Kako je istakao, to mu je "najzanimljivija" priča sa nekom damom sa javne scene, a bilo je još njih, kako mladi influenser navodi.

- Najzanimljivija priča je sa Anom - rekao je Sergej, a onda se nasmejao, pa dodao:

foto: Kurir televizija

- Čim sam napunio 18 godina, ona mi se javila. Ali dobro, prvo je bilo drugarski, a onda smo se par puta videli i izašli sa Matorom. To je stvarno bio haos - rekao je on za IDJ.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, on je otkrio i da je osim sa starletom, bio u vezi i sa pevačicom i infuenserkom Emom Radujko, pored one sa Uki Q koju svi znaju, ali i sa Sanjom Vučić koja je od njega starija 10 godina. Ono što je posebno šokiralo je to što je Sergej otkrio imena sve tri.

Kurir.rs

Bonus video:

00:07 Ana Korać pokazala trudnički stomak