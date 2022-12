ZORANNAH PROŽIVLJAVA PORODIČNU DRAMU! Deda pokušava da joj OTME NASLEDSTVO, jutjuberka hitno zvala ADVOKATA! Šok

Jutjuberka i influenserka Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah trenutno proživljava veliku porodičnu dramu.

Naime, poznato je da joj je majka Vesna preminula pre skoro sedam godina kao jedini naslednik, nakon čega se Zorannah, nije upuštala u sedske procese da sve ozvaniči i papirom.

Međutim, odjednom se, kako jutjuberka priča, pojavio otac njene pokojne majke, koji je tražio da se pokrene proces za zaostavštinu, o čemu je Zorannah obavestio njen advokat.

Zorannah je snimila video i deo poziva, u kom se navodi da njen deda pokušava da joj uzme nasledstvo, ali kako joj je advokat rekao, u šta je i sama jutjuberka ubeđena, on pravi krivično delo, zbog čega će morati da odgovara pred sudom.

- On je nasledio mamino grobno mesto i to je sada veliki problem, zato što oni sada neće slati poziv da ti dođeš i da se ostavina vodi prema tebi, da ti naslediš stan, jer po našem zakonu ukoliko je neko već proglašen za naslednika... - govori advokat jutjuberke.

- Ja ne znam da li da se smejem, u šoku sam! Inače, mamin tata je živ, ali ja nisam u konatktu nis a kim, ja sam sa familijom posvađana i uglavnom, ja sam toliko ažurna i sve, da sam ostavinsku raspravu pokrenula sedam godina nakon što je mama umrla. I, mene sada zove advokatica i kaže da je deda pokrenuo ostavinsku raspravu i da je rekao da je jedini naslednik, zarad nekog grobnog mesta, koje se vodilo na mamu, i to je veliki problem, jer ja kako sam pokrenula raspravu za sve ostalo, kao to sada može dopunski da ide na dedu, deda pritom ima 100 godina - započinje Zorana i nastavlja:

- Ovo je cirkus Kolorado, on je mrtav hladan rekao da je jedini naslednik moje majke. Kakav naslednik, druže? On je to odradio 2018. godine. A prošle godine mi je stigao mejl, zbog jedne kuće iz Kruševca, koja je na mamu, prebačena je, ali kao oni su stavili klauzulu da ne može da se proda, dok je deda živ. I sad nebitno, ja znam da ta kuća postoji, ali nebitna mi je. Meni stiže mejl od čoveka, kako je razgovarao sa dedom i da kontaktira mene, jer zna da se kuća vodi na mamu. Ja ništa ne razumem... Evo, ja sam u rebusu, sad nam treba advokat u Kruševcu, da vidim da li može da nam proveri da li je deda tražio da se kuća vrati na njega, jer je to sada krivično delo. Kao šta sada da radim? Ovo je bukvalno, ili deda da prijavi da je mislio da si mrtva, ili da kaže da nije znao da postojiš, što je laž, jer imamo mejl u kom se vidi da je znao, ili deda da se tuži. Znači, ljudi, ja sam u šoku! Ovo je paralelni univerzum! Da li su ljudi normalni? - pričala je Zorannah u videu.

