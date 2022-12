KIJA KOCKAR KONAČNO PROGOVORILA! Otišla u medijsku ilegalu, a sada dala ŠOK OBJAŠNJENJE: Umešane PRETNJE I UCENE!

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnicu Kiju Kockar dugo nismo mogli da vidimo na javnoj sceni.

Pevačica je objasnila da se povukla neko vreme jer želela da se posveti sebi, jer su joj se dešavale i lepe i ružne stvari, zbog čega se odlučila na putovanje u Ameriku.

Istakla je da su je u međuvremenu pogodili naslovi u medijima gde se spekulisalo zbog čega je nema, a kao jedan izdvojila je natpis "da ona nije žena" jer se nije ostvarila kao majka.

- Pročitala sam negde da ja nisam žena, da sam "žena u pokušaju" to je napisano aludirajući na to da se ja nisam ostvarila kao majka. Pisali su da je meni trn u oku što ljudi imaju porodicu, a ja nemam. Smatram da je to vrlo neukusno. Pisali su da sam niko i ništa jer se nisam ostvarila kao majka. To me je zaista pogodilo i ne želim da ćutim oko tih stvari. Niko tada nije stao na moju stranu, ali nadam se da će pravosuđe stati na moju stranu, jer sam podnela tužbe. Pisalo je da sam ja "nekadašnja" pevačica, da sam propala. Neka znaju svi ubuduće da sam tu - ispričala je Kija, a potom dodala i da se suočava sa pretnjama:

- Druga stvar je, neću podlegati ničijim pretnjama, ucenama, vređanjem i zloupotrebom položaja, pogotovo od muškarca. I to ćemo isto rešiti - rekla je Kija Kockar gostujući u emisiji Premijera Vikend Specijal.

