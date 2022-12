MAJCI VRAĆEN TELEFON POKOJNE KIKE! Evo kad je poslednji put bio aktivan i uključen!

Nataši Đurkić, majci pokojne jutjuberke Kristine Kike Đukić, koja je pronađena mrtva 8. decembra prošle godine, policija je vratila telefon koji je bio zaplenjen zbog istrage.

Nataša je u nekoliko navrata govorila da tužilaštvo i dalje istražuje telefon njene pokojne ćerke, a sada je pokazala mobilni i napisala da je neko blokirao karticu pokušavajući da provali šifru.

- Upravo mi je vraćen telefon. Po ovome, nema mogućnosti da se uključi jer je suviše puta pokušano da se uključi sa pogrešnom šifrom, a poslednji put u avgustu - napisala je Kikina majka koja je objavila i fotografiju mobilnog telefona.

U nedavnoj ispovesti Nataša je otkrila kroz kakvu agoniju prolazi. Ona je tom prilikom otkrila zbog čega je uverena da je njena ćerka ubijena.

- Dok sam se vozila autobusom, prišao mi je nepoznati momak i pitao me da li sam ja Kikina majka. Rekao mi je da je veče pre Kikine smrti video moju ćerku u blizini Obilićevog venca sa dva momka. Jedan je bio visok i mršav, a drugi mali i nabijen. Prema njegovim rečima, nizak dečko je rekao Kiki: „Mrtva si.“ Kada sam to čula, zamolila sam ga da ga snimim. Obećala sam mu da će biti zaštićen, nikada ne bih odala njegov identitet. Blurovala bih mu lice, izmenila boju glasa... Želela sam da on kaže šta je video jer nije isto kada ja prepričam i kada to kaže ipak nego drugi. On mi nije dao svoj kontakt telefon, uzeo je moj broj i obećao je da će mi se javiti. Međutim, verovatno se uplašio i nikada me nije pozvao - rekla je ona nedavno za Alo.

