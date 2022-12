"MOJOJ KIKI SU PRETILI PRED SMRT" Majka pokojne jutjuberke otkrila nepoznate detalje: Prišla su joj dva muškarca i rekli MRTVA SI

Prošlo je godinu dana otkako je mlada jutjuberka Kristina Kika Đukić tragično nastradala. Obdukcionim nalogom zvanično je utvrđeno da je Kika preminula usled trovanja opojnom drogom MDMA i „bromazepamom“, ali njena majka Nataša ne veruje u to jer, kako je objasnila, njena ćerka nije koristila narkotike. U potresnoj ispovesti, Nataša je progovorila o agoniji kroz koju prolazi.

- Dani mi prolaze tako što gledam u sliku svoje ćerke, trudim se da saznam istinu i molim Boga da mi da neki znak jer imam osećaj kao da se borim sa vetrenjačama - rekla je Kristinina majka, koja je nedavno najavila da će na dan ćerkine godišnjice smrti otkriti tajnu.

foto: Printscreen/Instagram

- Želela sam da na dan godišnjice Kikine smrti objavim video u kojem ću otkriti nove detalje, međutim, odustala sam od toga - rekla je Nataša, i otkrila šta se zapravo dogodilo.

- Dok sam se vozila autobusom, prišao mi je nepoznati momak i pitao me da li sam ja Kikina majka. Rekao mi je da je veče pre Kikine smrti video moju ćerku u blizini Obilićevog venca sa dva momka. Jedan je bio visok i mršav, a drugi mali i nabijen. Prema njegovim rečima, nizak dečko je rekao Kiki: „Mrtva si.“ Kada sam to čula, zamolila sam ga da ga snimim. Obećala sam mu da će biti zaštićen, nikada ne bih odala njegov identitet. Blurovala bih mu lice, izmenila boju glasa... Želela sam da on kaže šta je video jer nije isto kada ja prepričam i kada to kaže ipak nego drugi. On mi nije dao svoj kontakt telefon, uzeo je moj broj i obećao je da će mi se javiti. Međutim, verovatno se uplašio i nikada me nije pozvao - otkrila je majka preminule jutjuberke, koja ističe da se neće zaustaviti dok ne sazna pravu istinu o pogibiji svoje ćerke.

foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

- Otkako je Kika preminula, ja prolazim kroz agoniju. Pitaju me ljudi odakle crpim snagu, ne znam šta da im kažem. Ne mogu da pronađem mir, ne jedem, ne spavam. Čim zadremam kroz glavu krenu da mi prolaze pitanja, sećanja, sve nelogičnosti u vezi s Kikinom smrću. Znate, ja nisam majka koja zato što ne može da se pomiri s gubitkom deteta izmišlja scenarije po glavi. Samo želim da saznam istinu, to dugujem Kristini. Ja na ovom, a Kika na onom svetu neće pronaći mir dok se ne sazna šta se sa njom dogodilo - govorila je Nataša, koja je potom objasnila zbog čega je uverena da njena ćerka nije digla ruku na sebe.

- Postoje mnogi dokazi koji nisu ispitani. Kada sam ušla da vidim beživotno telo svog deteta, odmah sam rekla da je bila u neprirodnom položaju. Da se predozirala, kao što navode, njeno telo ne bi moglo da bude pravo, ona bi se od bolova presavijala, bila bi zgrčena. Kristina je ležala na krevetu prava kao struna, glava joj je bila zabačena, oči poluzatvorene... Kada sam je mazila po vratu, iz nosa joj je izlazila krv, a na ustima je imala tragove zelenkaste pene - prepričavala je jezivu scenu Kristinina majka, koja ističe da te slike ne može da izbriše iz svoje glave.

foto: Printscreen

KIKA JE IMALA MASNICU NA LICU

- U njenom obdukcionom nalazu piše da je imala edem na mozgu, što znači da je zadobila udarac. Kada je ćerka otišla na prepoznavanje tela, videla je da Kika ima masnicu ispod desnog oka. Pitala sam lekare da li nakon smrti može da se pojavi naknadno masnica od udarca, rekli su da u nekim slučajevima i do pet dana kasnije može da izađe modrica na licu. Postavlja se pitanje ko je Kristinu udario. Taj udarac u lice objašnjava njen položaj tela. Ako ju je neko nokautirao, ona je tako pala na krevet i ostala je ukočena u tom uspravnom položaju, to objašnjava i edem, a i krv koja je išla iz nosa - govorila je Đukićeva.

NIJE BILA NARKOMANKA

- Takođe, hrana koja se nalazila pored nje nije poslata na analizu, a jedna čaša iz Kristininog stana je nestala. Vrlo dobro sam poznavala svoje dete, Kika nije bila sposobna da se ubije. Nikada ne ulepšavam istinu, meni nju ništa ne može da vrati. Mnogi su me čak osudili što sam javno rekla da znam da je Kika probala travu, ali to je istina! Isto tako kao što to znam, znam i da nije bila narkomanka, da se nije predozirala. Kika je morala da popije skoro litar vode da bi progutala jednu tabletu. Mene neko hoće da uveri da je ona mešala tablete i sve to popila, a u stanu nigde vode nije bilo. Pa ona to ne bi mogla da proguta, ugušila bi se - objašnjavala nam je Nataša, i istakla da je njena ćerka bila psihički jaka osoba.

- Kada je prolazila kroz sajber nasilje, Kristina je imala samo 19 godina. Da je labilna, suicidna, ona bi tada oduzela sebi život. Nije ni pomišljala na to! Zato mi je smetalo što su mnogi krivili Baku Praseta za njenu smrt. Neću da lažem i krivim nekoga ko nema veze sa tim. Oni su se pomirili! On jeste tada vršio nasilje nad Kikom, svađali su se i vređali, ali prošlo je dve godine od tada. Ne mogu biti nefer i govoriti neistinu - zaključila je Nataša za Alo!. Želela je da otplati moj kredit

Nataša je istakla da je njena ćerka bila puna želje za životom.

- Kika je bila uvek pozitivna i puna života. Imala je cilj da meni olakša život, želela je da se izbori za sebe i da mi se oduži što sam se kao samohrana majka borila za nju i njene sestre. Stalno mi je govorila: "Još samo malo, majka, strpi se, ja ću vratiti i tvoj kredit i sve". Ona je bila izuzetno vezana za porodicu, bila je pozitivna. Kika se nikada ne bi ubila na dan mog rođendana - rekla nam je kroz suze Nataša.

Oproštajno pismo

Kristina majka istakla je i da ne veruje u oproštajno pismo koje se misteriozno pojavilo nekoliko dana nakon smrti njene ćerke.

- Oproštajno pismo se pojavilo deset dana nakon što je ona preminula. Navodno je bilo otkucano, a ne rukom napisano. U tom pismu su pisale budalaštine, jednoj sestri je navodno napisala oproštajnu poruku, drugoj ne... Pisalo je kako sam ja pravila najbolje palačinke, a u porodici je Kika bila ta čije su palačinke bile specijalitet - rekla je ona.

