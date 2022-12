TRAVELLANDOVA LAST MINUTE PONUDA: Za praznična putovanja u evropske metropole!

Dajte sebi oduška i za kraj godine častite se nekim lepim putovanjem, zaslužili ste. Nećete pogrešiti kuda god krenete. Kako je izbor raznovrstan, svaka smernica i preporuka će vam dobro doći. Agencija “Travelland” iz svoje ponude izdvaja i predlaže neke od najlepših evropskih metropola tokom decembra i januara. Već za dva dana možete šetati i uživati u prazničnom prizoru na trgovima Rima - avionski polazak zakazan je za 15.12. Paket aranžman od 3 noćenja košta od 399 evra po osobi, a sledeći raspoloživi termini su: 30.12; 05.01; 12.01.

foto: Promo

Prijatnu i toplu atmosferu za Doček Nove godine možete sigurno očekivati na ulicama Barselone, Madrida, Valensije. Avionski polasci su spremni već od 22.12. pa sve do 19.01. Najniža cena za Barselonu od 4 dana je 549 evra, dok je za Valansiju od 559 evra. Španija je idealna destinacija za porodično putovanje u januaru i druženje dok su deca na školskom raspustu – slobodnih mesta na avionu ima za sledeće polaske: 01.01; 05.01; 12.01; 19.01. Prelepi Madrid je priča za sebe koju treba doživeti u vreme božičnih praznika. Paket aranžman od 04.01. do 07.01. košta 639 evra po osobi, i sigurni smo da bi to mogla biti vaša najbolja investicija za lep i uspešan početak godine.

A jedna od najposećenijih destinacija za Novu godinu je i Istanbul. Pristupačne cene aranžmana govore u prilog tome. Kada je avionski prevoz u pitanju, najniža cena je 439 evra, a imate priliku da birate boravak od 3 ili 4 noćenja. Svake srede do 25.01. agencija “Travelland” ima i organizovane autobuske polaske za Istanbul po ceni od 109 evra.

foto: Promo

Naravno, svetlucavi grad ljubavi – Pariz, poziva turiste sa svih strana sveta na svoju novogodišnju proslavu (avionski polazak iz Beograda zakazan je za 30.12. / cena od 729 evra na 3 noćenja).

Hladne temperature u decembru su podnošljivije uz raznovrsne božićne vašare. A gde ih ima ako ne u Beču, Pragu, Budimpešti!

NOVA GODINA u Beću: 29.12–03.01. = 229€ 30.12–03.01 = 189€

Ostali polasci za Beč - od 119€: 22.12; 01.01; 05.01; 12.01; 19.01; 26.01.

Polasci za Budimpeštu - od 85€: 15.12; 22.12; 30.12; 01.01; 05.01; 12.01.

Polasci za Prag - od 99€: 14.12; 21.12; 01.01; 04.01; 11.01; 18.01.

foto: Promo

Uvek šarmanta Italija ne zaostaje sa svojom atraktivnom prazničnom ponudom.

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete agenciju zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

