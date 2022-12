FOLK ZVEZDA PRVI PUT O LJUBAVI SA ĐUKANOVIĆEM! Jami: Milo i ja ćemo zauvek ćutati, a drugi neka pričaju o nama!

Jasna Milenković Jami prvi put je progovorila o romansi s političarem, predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. U intervjuu za Kurir folk zvezda je otkrila detalje njihove tajne veze, ali dotakli smo se i drugih škakljivih tema:

Šta ćeš sebi da poželiš u 2023. godini - pare ili seks?

- I jedno i drugo. Uvek kažem da mi bude slatko kao čokolada, žestoko kao šibica i što više onih stvari.

Jasna MIlenković Jami foto Dejan Milićević foto: Dejan Milicević

Kad smo već kod onih stvari, sve zanima ko je tvoj partner?

- E, to ne mogu da vam kažem jer sve što je transparentno onda više nije slatko. Mora da se krije zato što mora. Ovo što je danas popularno, za mene je sramno - da se hvališ kako si rasturila nečiji brak... Moja intima je moja intima i to znači moja četiri zida.

Da li to znači da si bila ljubavnica?

- Jesam! Mogu ti reći da to uopšte nije loš status. Jer ti u stvari nisi ljubavnica nego si prva. To je realno. Međutim, taj isti muškarac, ako bi pomislio da se razvede, recimo zbog mene, ja bih ga momentalno ostavila. To je moje mišljenje. Ako uradi danas meni, da neće da se pojavi neka nova Jami, pa da on ponovi tu priču, jer jednom razveden, uvek razveden. Jedino ako s njegovom ženom nije neka vanredna situacija, pa on mora da se razvede, a ako je sve okej, a on se razvodi zbog trenutne strasti, za mene to nisu nikakvi muškarci. Nikada nisam htela na tuđim suzama da gradim svoju sreću, zbog čega nikada nisam išla do kraja, ali nije ni bilo potrebe, jer u takvom odnosu sam uvek bila i ostala prva.

Prava lepotica Jasna Milenković Jami foto: Dejan Milicević

Kako se to dogode ljubavnici? Kako se dogodi hemija između slobodne žene i oženjenog muškarca?

- Ne možeš da usmeravaš srce. Živa duša. Čovek, i ako izađe, ne ide sa ciljem da prevari ili upozna nekog ko je zauzet. Šta ako se desi, to su sudbinske stvari, ne možeš da utičeš na to. Nikad nisam išla sa tim ciljem da upoznam nekog ko je zauzet, baš me je to zanimalo, kako da ne... Jednostavno se desi.

Ti si bila najveća ljubav Mila Đukanovića.

- Pazi ti koliko je godina prošlo. To je priča devedesetih, to se šuškalo, ali niko nema dokaze, fotografije, ali priča je negde ostala do dana današnjeg. Da li je moguće da za ceo vek sve neke umišljene ribe, ribetine, bla, bla, bla, šta sve mukice nisu radile, nisu mogle ni da priđu toj priči, a ne da je nadmaše. Sami ljudi su prepoznali ko je broj jedan u svemu i ove danas što misle da su broj jedan i da mogu na crtu s tom pričom su nebitne, nasilne na mišiće, a ja sam zauvek ćutala na tu temu, nikad nisam promovisala tu priču, a ni on. Svi su pričali sem nas dvoje. Oni koji su želeli da budu u trci i da se izbore za neko mesto na tu temu su smešni, a čim se ta priča provlači i dan-danas, to sve govori, a ja ćutim.

Jami foto: Dejan Milicević

Ne samo Milu, san si mnogim muškarcima - od žestokih momaka, političara, biznismena... Kako zbog lepote, bujne kose, zgodnog tela...

- Kod mene je uvek sve bilo na svom mestu. Pre nego što sam počela da se bavim muzikom, bila sam prestižna beogradska klinka, nisam ja to nametnula, to je bilo tako i ta priča se samo nastavila kada sam počela da se bavim estradom. Bilo je dovoljno da samo sedneš u mom društvu, ti postaješ faca, još ako te slikaju, uuuu, postaješ ozbiljan baja, još ta priča fam fatal, ali ja sam samo jedna iskrena osoba i nisam bila žena koja lovi frajere jer nisam imala potrebu da to radim. Privlačila sam pažnju i bila sam nenormalno voljena.

U vereme kada je žarila i palila Jami foto: Dejan Milicević

LJILJANA STANIŠIĆ

01:36:15 SCENIRANJE 11.12.2022. NENAD OKANOVIC