ŽENA GA OPTUŽILA ZA NASILJE, U RIJALITIJU NAPAO NA BOJANIĆA Rokera svi pamte po SKANDALIMA, a evo kako sad izgleda Firči sa FARME

Ivan Fece Firči je srpski i jugoslovenski bubnjar i muzičar, najpoznatiji kao nekadašnji član čuvenih domaćih rokenrol grupa Lune i Ekatarine velike.

Poznat javnosti i kao bivši suprug Marine Perazić, u braku sa pevačicom dobio je ćerku Miju Katarinu i Lunu Mariju Fece.

foto: Beta Amir Hamzagic

Svojim učešćem u rijalitijima ostalo je i te kako zapamćen. Scene u kojima maltretira pevača Miloša Bojanića i dalje su najgledanije na popularnim platformama. Muzičar se veoma retko pojavljuje u javnosti, a nedavno je zapažen na kremaciji kolege i prijatelja Dragoljuba Đuričića.

Činjenica je da Firčiju godine ne mogu ništa, kao i da izgleda podjednako dobro kao i u jeku popularnosti.

Inače, Firči je ostao upamćen kao neko ko je imao sukobe sa Milošem Bojanićem.

Njihove svađe u rijalitijima "Farma", kao i "Dvor" bile su mučne za gledanje, jer su pale teške psovke, prozivanje porodica, kao i polivanja.

Marina Perazić sa kojom ima dve ćerke i javno ga je optužila za nasilje.

"Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim", govorila je ona za domaće medije.

foto: Printscreen, Nebojša Mandić

Firči je, kako je govorila, umeo i da je vređa.

"Onog trenutka kada sam ga prevazišla, tačnije kada sam prestala da ga volim, nisu me interesovala njegova vređanja. Bilo me je sramota i razmišljala sam o tome kako će sve to uticati na našu decu. Srećna sam, jer sam se spasla otkad više nisam u toj zajednici. Oslobodila sam se svakodnevnog verbalnog zlostavljanja. Kao da sam se ponovo rodila. Od tada datira nova etapa u mom životu. Živim onako kako ja želim, slobodna da se ponašam onako kako meni prija i mislim svojom glavom, odgovorna za svoje postupke kako priliči zreloj, odrasloj osobi", govorila je tada Marina Perazić.

O sukobu sa Milošem Bojanićem je tada rekao - Bilo pa prošlo.

foto: Printscreen

"Ima jedan dobar fazon koji retko ko zna - Bojanić je vešto znao kada je kamera na nama a kada su reklame. Mi smo teoretisali da mu je neko javljao. On je vešto u trenucima kada to nije bilo očigledno gledalištu izgovarao takve gnusobe da to nije normalno. A onda kad se kamere vrate na nas mi se onda njemu suprodstavimo. Ma sjajan je on za rijaliti, dao bog da ostane u nekom do kraja života", rekao je tada je Firči.

kurir.rs

Bonus video:

04:27 Miloš Bojanić o saobraćajnoj nesreći sa Šijanom i Limunom