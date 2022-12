"FUTA JE MRTAV ČOVEK" Laćinog oca posetila kuma Marijana: Biće SAHRANJEN pored majke Marine i brata Miloša

Sin Marine Tucaković, Milan Laća Radulović pronađen je mrtav 19. decembra u Tel Avivu na ulici, a njegov otac Aleksandar Futa Radulović slomljen je od bola i kako prenose mediji, ne otvara vrata nikome.

Ipak, njihova kuma, Marijana Petrović otkrila je da je posetila Futu juče i da ne može rečima da opiše osećanja Laćinog oca posle saznanja o sinovljevoj smrti Marijana, koja je bila Marinina dugogodišnja prijateljica, tvrdi da se čeka dopremanje Laćinog tela u Srbiju, te da datum sahrane i dalje nije poznat. A dodala je i da je njegov otac u užasnom stanju nakon saznanja o smrti sina:

foto: Privatna Arhiva

- Ne znam šta da vam kažem, bila sam kod Fute juće i čovek je mrtav. Kako bih vam opisala tu situaciju, ja sam van sebe, a ne on - kazala je odmah Marijana koja je rekla da ne zna nešto više o Laćinoj smrti: - Ne znamo ništa jer je on u tim trenucima bio sam. Izašao je iz hotela noću, verovatno u izlazak i to se desilo na ulici - kazala je Petrovićeva i dodala da se Futa svakodnevno pre tragičnog ishoda čuo sa sinom:

foto: Kurir, Zorana Jevtić, Ana Paunković

- Futa se svakog dana pre toga čuo s Laćom, a onda nije mogao da ga dobije dan i po i prijavio je njegov nestanak- ispričala je Marijana i potvrdila da će Milan Radulović Laća biti sahranjen pored pokojne majke Marine i brata Miloša:

- Da, tamo će biti sahranjen, ali i dalje ne znamo datum, ništa se ne zna - zaključila je Marijana za Informer.

Podsetimo, Milan Radulović Laća otputovao je u Izrael 2. decembra, a njegov nestanak 12. decembra prijavio je prijatelj koji je putovao s njim. Laća je 19. decembra trebalo da se vrati u Srbiju, ali se to nije dogodilo, već je 20. obajavljeno da je pronađen na ulicama Tel Aviva. Poznati tekstopisac je veoma teško podneo smrt majke, Marine Tucaković koja je bitku sa opakom bolešču izgubila 19. septembra prošle godine.

