BAHAT! SVE ISPLIVALO, KOMŠIJE OPLELE PO DARKU LAŽIĆU I KATARINI: Baš su se našli, ona SIKĆE, prava je muškarača, a nikako neće OVO

Već duže vreme širu javnost intrigira odnos pevača Darka Lazića i njegove izabranice Katarine. Naime tragom informacije da su se venčali, mnoge ljude zanima kakv je njihov odnos.

Kako se priča, Darko se uselio u Katarinin stan u Novom Sadu, a sadu su komšije ovog para rešile da progovore.

Nju poznaju odavno, a njega od skoro kada je uneo kofere u ovu zgradu i gde provodi vreme daleko od porodice i prijatelja.

- Viđamo ih često, mislim da su se našli. On je bahat, a ona malo muškaračasta. Vratila ga je na pravi put, u smislu da idu zajedno na treninge, ona vodi računa o ishrani pa samim tim i on. Deluje da se unormalio, ali kao što svi znamo sve će to proči čim ga prođe zaljubljenost. Vidi se da trenutno “lete” od ljubavi, a šta će biti kada to prođe videćemo, kaže stariji gospodin kog smo sreli u prolazu između zgrada gde žive pevač i Katarina.

Komšije njihovu vezu prate i u medijima, pa su tako čuli i za venčanje.

- Sramota je što nije javio majci, ali je vrlo moguće da je ona tako zahtevala jer ni ona svoje nije zvala. Koliko sam čula, njena porodica ne voli što je ona sa Darkom. Boje se da bi mogla da posrne uz njega. Sa druge strane, njene drugarice su oduševljene ali to je više zato što je on zvezda pa idu na nastupe. Sve je to neki lažni sjaj, ali njihov život je njihova stvar. Taj dečko meni se ne dopada još otkada je vozio kao sumanut pa unakazio sebe i nije odgovarao zbog takvog ponašanja, kaže komšinica Mira koja nije želela da bude fotografisana uz obrazloženje:

- Šta znam deco da me sutra ne napadnu. Ni ona nije zlatna, ume da bude prava svađalica. Imali smo prilike da čujemo sa bivšim mužem kako sikće.

U obližnjoj prodavnici kažu da su njega jednom videli iz daleka, a da ona verovatno svraća ali da je neprimetna.

- Mislim da dolazi kod nas, ali pravo da vam kažem ona izgleda kao sve druge devojke koje se utegnu, stave usta i trepavice pa sve liče. Njega vidimo kada ode u teretanu sa njom ili u autu, ona ga uvek dovozi sa aerodroma posle svirke preko. Da mu ne znamo prošlost rekli bismo ljubav za ceo život, kažu radnice.

Prema rečima komšinice koja poznaje Katarininu drugaricu, u rodnom selu Darka situacija je zategnuta.

- Čula sam od drugarice da Katarina neće da ide u Brestač, iako Darko tamo ima veliku kuću. Sada su zategnuti odnosi jer Lazić nije rekao ni majci, ni bratu za venčanje. Mislim da su se oni venčali samo sa kumovima u opštini i to da im je tek tako palo na pamet kada se ona zvanično razvela, ali da planiraju veliku feštu na proleće. Ipak, ko zna šta će biti sa tim sada kada ne pričaju sa njegovima. Majka mu je očajna, šta je sve prošla zbog njega, a onda izgubila muža. Umesto da mirno živi, on joj stalno pravi neke probleme. Katarina je normalna devojka i mogla bi da ga urazumi da živi pristojno ako ima živaca da se time bavi, kaže devojka sa kojom smo popili kafu u obližnjem kafiću. Tu svraćaju i Darko i nova izabranica, a konobar kaže:

- Mogu satim da sede, on je široke ruke. Stalno mi za sto dolazi gomila ljudi - rekao je za Blic.

