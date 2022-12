3 MESECA SAM BILA NA PSIHIJATRIJI! Miljana otkrila da li je Marija PRIMORAVA na hospitalizaciju zbog Zole, pa otkrila detalje

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola prokomentarisali su kakav odnos imaju sa Marijom Kulić.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Shutterstock, Ilustracija

- Da li je Marija uvek branila da viđaš Zolu? - upitao je voditelj emisije.

Plaši me da neće biti ovako kako sam ja zamislila. Kada sam otišla na more, jedva sam čekala da se vratim, samo da bih videla Zolu. Marija je bila u jednom slučaju protiv toga da idem u Bosnu, tada mi je i pasoš sakrila, morala sam da idem preko Rače, zaobilaznim putem - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Youtube

- Na koji nači je tvoja majka napravila pacijenta od tebe? - upitao je voditelj.

Glumim ovde majmuna, pravim haos, a ima ljudi koji zaista nisu dobro. Priznala sam da idem kod psihijatra, a onda su ljudi iz toga napravili priču da ja nisam sposobna da se staram o svom detetu. Moja majka me je sprečavala da radim neke stvari, koje su bile štetne po mene - kazala je Miljana.

foto: Printscreen/Youtube

- Miljana ti si rekla da tvoja majka preko veze želi da te stpa u ludnicu - dodao je Darko.

Kada imaš plavi papir, da si bar jednom bio u ludnici, onda je lako da me kasnije strpaju u ludnicu. Ja sam na to mislila. Zbog uhođenja pevača sam tri meseca provela u ludnici. Ona je mislila da sam u problemu, zato sam tamo završila - rekla je Miljana.

Zola, Miljana je tebi rekla da će Marija preduzeti mere, ukolio bude želela da ide kod tebe u Detventu - kazao je Darko.

Da, ali mislim da je Marija nihde ne bi slala, kada bi uvidela da je naš odnos u redu. Meni je glupo da pričam o uhođenju pevača i svemu ostalom - istakao je Zola.

foto: Printscreen/Youtube

Miljana, mislim da si ovu priču okrenula u nekom drugom smeru. Istakla si da nemaš šifru, a da je Marija pokušala da te strpa u ludnicu. To nije za karikiranje - rekao je Darko.

Plašim se da izađem iz rijalitija, da ne bi došlo do toga - kazala je Miljana.

- Da li će Marija korisiti Željka, da bi tebe ucenjivala? - upitao je novinar.

Nikada mi neće dati da Željka odvedem u Derventu, a za ostalo ne znam - kazala je Miljana.

- Šta imaš da kažeš na to, što je Marija rekla da si seljačina iz Dervente? -upitao je.

Ona nema lepo mišljenje o meni, ali me ne zanima da li će promeniti to što mislI. Sa Miljanom, koja je majku pitala za sve, dok je išla i do toaleta, neću. Ako me bude slušala, sa njom mogu - rekao je Zola.

(Kurir.rs/Pink)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:33:14 STANIJI NUDE NJIVU I TRAKTOR ZA S*KS! Starleta otkrila sve o navodnoj CENI USLUGA, spomenula i snimanje P*RNO FILMA! Šok!