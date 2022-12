ŠAKO RASKRINKAO ESTRADNU MAFIJU! Mnoge pevače guraju KRIMINALCI! Video sam kako kolege UZIMAJU OPIJATE! Svi su GREŠNIJI od MENE!

Folk pevač Šako Polumenta progovorio je o estradnoj mafiji i priznao da je godinama imao problem s kriminalcima, te i da je zbog toga što im se nije povinovao i njegova porodica dobijala pretnje.

Folker je za medije ispričao da nije odoleo pritiscima kao 90 odsto njegovih kolega s estrade, a objasnio je i da skoro sve velike zvezde guraju sponzori iz kriminalnog miljea. Polumenta kaže da nije dozvolio da ga bilo ko uplaši, te i da je uspeo da istraje uprkos tome što su ga sabotirali i zabranjivali na mestima koja drže ljudi iz podzemlja.

- Prekinuo sam kontakt s brojnim medijima jer su me optuživali da sam pedofil nakon onih skandala s maloletnicama. To nikad nije imalo veze s istinom, zato ne dajem često intervjue. Oni koji me ne vole pričali su i da se drogiram, da sam okoreli narkoman, a ja drogu nikada nisam takao rukom - rekao je pevač na početku razgovora, a onda je pričao o tome kako stvari na estradi zapravo funkcionišu:

- Ja sam roditelj i deda i po svaku cenu sam morao da branim integritet. Nastupe i koncerte zakazujem sam. Samostalan sam izvođač za razliku od 90 posto estradnjaka koje gura mafija ili veze koje imaju s jakim ljudima ili sponzorima. Mnogi nemaju hitove, već samo izađu i pevaju moje pesme. Od 2002. pokušavaju da me uvuku u estradnu mafiju, ali nisam se dao. Startovali su me gde god da krenem, Švajcarska, Nemačka, ma svuda! Proganjali su me na svaka tri meseca. Neki pevači su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpeo sankcije, svađao se, nema gde me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspeo da se izborim za sebe i svoje mesto. Pretili su mi i da će da povrede moje najbliže, nisam smeo da se plašim. Samo sam gledao kako da ih zaštitim po svaku cenu.

Polumenta kaže da ga noćni život i estrada nisu naveli na poroke, pa se trudi da alkohol popije samo kad je u društvu prijatelja na nekom veselju.

- Nemam poroke, popijem piće samo kad sam s dragim ljudima privatno na nekom veselju. Ne treba mi nijedan stimulans da bih pevao celu noć. Pa vi ne znate koliko pevača izađe na scenu i peva u pijanom stanju, ko zna šta sve još pored toga. Svi su grešniji od mene, a njih niko nije blatio javno. Hteo sam da uspem bez ičega, mirne glave i budem srećan deda s unučićima. Nisam želeo da me poroci upropaste i tako će i ostati - zaključuje Šako.

Folker tvrdi da je na estradi izvođač koji je u karijeri otpevao najviše humanitarnih koncerata, ali se time nikad nije previše hvalio.

- Koliko sam samo otpevao humanitarnih koncerata, pa tu se ne zna broj. Moja deca su svedoci, ne mora onda više niko da stane uz mene, ali dokazi za sve postoje. Meni je to prelep čin. Ima i drugih pevača koji rade isto, naravno, ali mi je ponekad bilo krivo što se o tome, recimo, nije pisalo, umesto ružnih stvari. Naravno da ne tražim reklamu za humanost, ali to će sutra još nekog da podstakne da uradi isto - tvrdi on.

Šako kaže da je bio prisutan u trenucima kad su pevači uzimali svašta od psihoaktivnih supstanci pre izlaska na binu.

- Gledao sam pored sebe mnogo mojih drugova, pa i pevača koji su uzimali opijate pred izlazak na binu i svestan sam bio da ću, ako uradim isto, ostati bez porodice, bez ičega. Nisam decu pravio da bi, na kraju, zbog mene ostala na ulici. Čuvam porodicu, takav sam čovek i uvek to ističem. Zašto bi bilo ko uništavao sebe. To nam ništa dobro ne donosi, a sve rastura.

