"SLOMIĆU TI VILICU, NIKO ME NEĆE SPREČITI"! Sukob Vuka Moba i Šaka Polumente ESKALIRAO - reper zapenio od besa i žestoko ZAPRETIO!

Pevač Šako Polumenta ponovo se našao u jeku skandala zbog navodne glasovne poruke udvaranja koju je poslao nepoznatoj devojci, a reper Vuk Mob ga je prozvao na mrežama zbog tog poteza.

- Upoznao sam Šaka Polumentu, on generalno nije loš. Ono što nas šokira jeste da je internet postao minsko polje, najgora stvar na svetu, a on batica grebe i rukama i nogama da opet bude na stubu srama. Ne znam koji mu je đavo - izjavio je Vuk u videu na koji je Polumenta odgovorio.

- E, moj bule, što će ti ovo, jadan ne bio? Već drugi put praviš reklamu i marketing na osnovu mog imena. Pusti, idi malo radi, sviraj, uzimaj pare, gostuj po svetu, mene malo zaobiđi. Svaki put kad treba da mi izađe nova pesma, svi udaraju po meni, pa i ti. Šta će ti to, nisi ni ti loš… Ovako malo da te pozdravim i mahnem jednom rukom. Opusti se malo, batice moj – odgovorio mu je Polumenta i dodao u opisu videa: "Ja sam takvih bar desetak po svetu napravio".

Vuk Mob mu nije ostao dužan, a sada je na mrežama isplivao snimak, a može se reći da je sukob eskalirao pošto mu je Vuk Mob zapretio javno.

- Ja volim dobru šalu i sve to po internetu, ali ne volim kad se spominje porodica i to kao ko je koga napravio. To već vuče neke dublje stvari, posebno kod mene, jer sam ja pre godinu i po dana ostao bez oca. I ti kao kažeš "napravio sam ja bar deset takvih po svetu". Okej, napravio si ih deset, al nijedan ti neće udariti šamarčinu kao što ću ti ja udariti da ti slomim vilicu! A ako misliš da će bilo ko, od opasnih čika koje poznaješ da me spreči u tome, j*beno se varaš, jer ne može bog otac da me spreči ni u čemu što ja radim! Ne bojim se Isusa Hrista, a kamo li bilo koga drugog. Jedini kog sam se bojao je bio Vule Gojković (otac Vuka Moba prim. aut.), tako da, šamarčinu ćeš dobiti, izvini šta da ti kažem - poručio je Vuk Mob Polumenti.

Kurir.rs/M.M.

00:54 Šako Polumenta opet šalje Eksplicitne snimke devojkama