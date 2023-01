"NJIH ZANIMA SAMO LOVA!" Čola progovorio o svojim NASLEDNICAMA, a onda otkrio kako je zaradio PRVI NOVAC

Pevač Zdravko Čolić nastupao je na Crnogorskom primorju za doček Nove godine, a u emisiji "Premijera - Vikend specijal" osvrnuo se na prethodnu godinu i prisetio se svojih početaka.

Čola je otkrio da mu je ova godina bila radna, ali i veoma uspešna.

- Ova godina je bila radna, posle korone smo napravili dosta koncerata, dosta toga smo nadoknadili, od marta, aprila počeli smo da sviramo i putujemo po svetu, napravili smo dosta koncerata. Mislim da je u tom smislu, poslovnom, ovo bila jedna od najuspešnijih godina u mojoj karijeri. Privatno, dobro sam se osećao - rekao je pevač.

Čola je priznao i da li mu je teško što i ovu Novu godinu dočekuje bez porodice.

- Nije, nekad smo zajedno, nekad nismo, zavisno od događaja. Obično smo na moru 80% dočeka, dočeci su najviše pravljeni na moru. Mnogi gradovi u Crnoj Gori rade ovaj doček jako ozbiljno i vrlo organizovano, lepo je biti na moru, i temperatura je viša - rekao je on, a potom otkrio šta ćerke očekuju od njega i da li imaju želje za poklone:

-Imaju, obično dobiju, ali njih lova zanima samo - šaljivo je rekao Čola.

Čola je zatim pričao i o svojim počecima u pevačkoj karijeri.

-Imali smo nekad vikendicu u Baošićima, moj prvi nastup je bio vezan za Bjelu, na nekom takmičenju amatera pevača, gde sam se ja kao Sarajlija uspeo da se prošvercujem, nisam dobio nagradu, ali smo podelili drugu nagradu, što je meni i mom drugu iz gimnazije finansijski mnogo značilo. Počastili smo se do povratka u Sarajevo. Išao sam od Kotora do Dubrovnika sa gitarom, nekad smo znali i šešir da stavimo, da se stavi koji dinar, bilo je vrlo kurtuozno, nije nam bilo do toga - rekao je pevač i dodao da često spaja lepo i korisno:

- Odmaram se ja stalno, spojim lepo i korisno. Malo se odmaraš, malo radiš. Nisam profesionalno razmišljao o pevanju. To je bila ljubav prema muzici, posle je došlo sve kroz zabavu, onda kad je došla ekonomija, krenulo je u umetničkom pravcu - istakao je Zdravko Čolić.

