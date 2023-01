OVO SU POSLEDNJE FOTOGRAFIJE KALEZIĆA Jedva stajao, kretao se uz pomoć štapa, a na njegovom licu su se videli TRAGOVI BOLESTI

Pevač Zoran Kalezić borio se sa karcinomom pluća, zbog čega je danas izgubio životku bitku u 73. godini, a pre samo nekoliko meseci je i pored uznapredovale bolesti izdao album, što je bilo njegovo poslednje pojavljivanje u javnosti.

Na promoci su došle i brojne kolege na promociji u Beogradu, a neke od njih su Milena Plavšić i Lepa Lukić i glumac Petar Božović.

Podsetimo, proslavljeni pevač se pre samo meseci imao operaciju nakon što je saznao da boluje od karcinoma, te su već tada mnogi primetili da jako loše izgleda.

Podsetimo,samo nekoliko meseci pred smrt, Zoran je priznao da se bori dugo sa bolešću i otkrio da se u potpunosti oslonio na dostignuća savremene medicine i uskoro počinje sa imunoterapijom.

- Nemam ja problem da o bolesti pričam. Ali, neke stvari su važnije, i trebalo bi da budu važnije od toga. Ja se bavim muzikom! To je moj život. I dok to budem mogao da radim i osećam, ja ću biti živ. Neće mi to odrediti bolest. Odrediće mi ono u šta jedino verujem celog svog života, a to je pesma, to je muzika - istakao je nedavno Zoki.

Pevač je iza sebe ostavio neutešnu orodicu, mnogobrojne prijatelje, ali i hitove koji će trajati zauvek.

