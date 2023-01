ESTRADA POLAKO POČELA DA SE OKUPLJA... Došli da odaju počast Kaleziću: "Čuli smo se do POSLEDNJEG DANA"

Vest da je proslavljeni pevač Zoran Kalezić nakon duge borbe sa opakom bolešću preminuo, zavila je estradu u crno. Njegove kolege, bliski ljudi i prijatelji, danas se okupili tim povodom kako bi mu odali počast. Ceo događaj organizovala je izdavačka kuća Jugoton.

Među prvima je pristigla Milena Plavšić. Poznato je da je slavni folk pevač koji je preminuo 04.01.2023. godinama bio blizak prijatelj Milene Plavšić i njenog pokojnog supruga Duška Kneževića. Zbog toga je pevačica neutešna i slomljena.

Odmah za njom stigao je i frontmen grupe "Neverne bebe", Milan Đurđević.

- Čuli smo se do poslednjeg dana. I ja sam znao šta se dogadja sa njegovim zdravljem, a i on je znao. Znao je da odlazi. Družili smo se godinama, imao je želju da uradimo duet, da mu napravim pesmu, a desiće se neka posveta Zoranu sigurno u nekom sledećem periodu. Živeo je život na kvalitetan način i imao široku lepezu onoga što je ostalo iz njega. Pamtiću ga po ljudskoj veličini. Upoznali smo se tako što smo bili na turneji i nisam imao kako da se vratim, a on je odmah rekao "ja ću da te vozim". To je bilo potpuno neverovatno. Taj jedan gest me je kupio za ceo život i posle toga smo postali prijatelji. Pevao je pesme dušom i emocijom, i po tome smo bili isti. Nije bilo važno što imamo različiti stil muzike. Bili su važni samo srce i duša - rekao je Milan za Kurir.

- "Pamtiću ga kao dobrog čoveka. Bio mi je jedan od najdražih kolega i srce mi se cepa što odlaze najbolji ljudi sa naše javne scene. Moj suprug ga je obožavao, bili boemi koji su znali da osvanu u omiljenom restoranu u Budvi. Iskreno saučešće njegovoj suprugi Ireni, i deci " - rekla je Milena novinaru Kurira, vidno rastrojena.

