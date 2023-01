POSLE SKANDALA SA LEOM KIŠ, OGLASILA SE NJENA ĆERKA! Sara Mia vidno uznemirena: Moji angažmani NEMAJU VEZE SE MOJOM MAJKOM!

Kao bomba je odjeknula vest da je voditeljka Lea Kiš optužila kolege sa Grand televizije da uzimaju mito da bi pevače dovodili u emisije, jer navodno nisu hteli da zaposle njenu ćerku jedinicu. Sara Mia Jokić se sada tim povodom oglasila.

Naime, kako su mediji juče preneli, Lea Kiš, navodno, je prijavila svoje kolege, voditelje Granda, među kojima su Sanja Kužet, Žika Jakšić, Voja Nedeljković, Siniša Medić, Dragana Katić, Vesna Milanović i drugi da uzimaju mito od pevača da bi ih doveli u emisije.

foto: Printscreen

A sada se oglasila Sara Mia i istakla da očekuje da i "Grand" ovim povodom izda saopštenje:

- Zaista nemam komentar na priču koja je neistinita. Danas će i TV Grand dati saopštenje povodom iste. Ja sam radila na "Studiju B", "Hype" televiziji i mnogim drugim televizijama, tako da moji angažmani nemaju i nikada nisu imali nikakve veze sa mojom mamom. Što se drugih ponuda i mojih budućih planova tiče, blagovremeno ću vas obavestiti- kazala nam je Sara Mia.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, tim povodom se oglasila i glavna akterka skandala, Lea Kiš.

- Pročitala sam tekst koji ste objavili i ono što imam da kažem na tu temu je to da su to sve gluposti. Čula sam se sa svim mojim kolegama sa televizije koji su i za vaše novine to demantovali. Razgovarala sam i sa Pejom i Žikom i ostalim voditeljima, tako da će se oglasiti i moja matična kuća sa zvaničnim saopštenjem. Grand će detaljno da da obrazloženje. Nikom nije u interesu da se o kući u kojoj radi loše priča, tako da ćemo svi zajedno staviti tačku na ove dezinformacije. Nikakve neprijatnosti nisam imala sa kolegama već smo se sltako smejali ovim nebulozama - rekla je Lea za Kurir.

Kurir.rs/Informer