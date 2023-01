OVO JE SUPRUGA MILANA KALINIĆA! Pričalo se da je bila NEVERNA, a Milan ovako priča o braku: "Strast bledi, sada smo prijatelji"

Voditelj Milan Kalinić skoro dve decenije je u braku sa suprugom Sandrom, sa kojom ima sina i ćerku.

Iako važe za jedan od najskladnijih parova na našoj javnoj sceni, on je jednom prilikom priznao da strast i zaljubljenost vremenom blede, ali da to u njegovom i Sandrinom slučaju nije negativno uticalo na njihov odnos.

Naprotiv, kako godine odmiču mnoge stvari se menjaju, ali je to učinilo da im brak bude stabilniji, tvrdi Milan.

- Kada kažu da je neko zaljubljen kao prvog dana to je laž, to je nemoguće, strast i zaljubljenost vremenom izblede. Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo. To su retke stvari koje mi imamo, jer gledajući druge ljude shvatam da su mnogi zajedno samo formalno ili da su iz nekih razloga izgubili ono "nešto" i da više nije to to, rekao je Milan za "Grand Online".

Inače, u medijima se svojevremeno pojavila priča da je Sandra supruga prevarila navodno s vlasnikom jednog kluba. Brojni hvalospevi, koji se tiču glumčevog odnosa sa ženom, u očima javnosti u tom momentu pali su u vodu, iako niko sa sigurnošću nije mogao da tvrdi da se neverstvo zaista dogodilo.

- "Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao" - bio je jasan Milan tada.

Podsetimo, Kalinić je jednom prilikom otkrio i tajnu njihovog dugogodišnjeg braka:

- "Pitaju me šta je tajna. Evo ovo, kad se posle 16 godina sa vama i dalje ovako smeje. To je TAJNA", napisao je ispod fotografije, objavljene baš povodom njihove godišnjice.

