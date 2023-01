"JA ĆU NJEGA UNIŠTITI!" Zvezdanova Ana GRCALA U SUZAMA, pa nevernom suprugu NAJAVILA NIKAD VEĆI PAKAO, raskrinkala ga do SRŽI

Foto: Printscreen Magazin In

Sada već bivša supruga učesnika "Zadruge" Zvezdana Slavnića, Ana, koja će se sutra uveče useliti u Belu kuću, o čemu je prvi pisao Kurir, gostovala je kod Sanje Marinković, gde je javno priznala da planira da uništi Zvezdana.

- Ja sad tebe pitam iskreno, šta tvoja duša želi? - upitala je Sanja gošću, a usledio je iskren odgovor.

- Mir - izustila je Ana, a potom briznula u plač.

Govorila je i o Zvezdanovoj ličnosti.

foto: Printscreen Magazin In

- Manipulator kao što je on će uvek da odabere empatu kao što je Ana. Poveo me u raj, a zaključao me u pakao!

- Kako možeš da budeš nečovek i tako nešto uradiš?! Džukela! - prokomentarisao je pevač Ivan Milinković.

Zlata Petrović je takođe imala savet za Anu.

foto: Printscreen Magazin In

- Meni bi bilo jako drago da se pomiriš i posle da uradiš ono što ti treba da uradiš - rekla je ona, dok je Ana istakla da ne postoji mogućnost da se pomire i da mu izdaju oprosti.

- Ja ću njega uništiti - najavila je Ana, koja se prisetila na koje je sve načine Zvezdan manipulisao njom.

- Pa, onda ima:"Ljubavi, tebe mi!", a kad kaže:"Zorana mi mog", to znači:"Ana, veruj mi milijardu posto". Tad najviše laže.

foto: Printscreen Magazin In

Inače, Ana je u poslednje vreme stekla brojne kontakte i na svoju stranu privukla veliki broj gledalaca rijaliti programa što je podržavaju kao osramoćenu ženu koju je muž prevario sa znatno mlađom devojkom pred širokim auditorijumom.

