MOKA SLAVNIĆ SE DIREKTNO OBRATIO OCU ANĐELE ĐURIČIĆ: Treba da PIŠKIŠ OD SREĆE jer ti je ćerka sa mojim sinom!

Anđelu Đuričić podržava maksimalnoMoka Slavnić, otac Zvezdana Slavnića, oglasio se i prokomentarisao aktuelna dešavanja u "Zadruzi" vezana za svog sina, ali i najavljeni, sutrašnji ulazak Ane Ćurčić, bivše Zvezdanove supruge.

Na pitanje šta misli, kako će Zvezdan reagovati kada na vratima Bele kuće bude ugledao Anu, koju je ostavio posle 15 godina vanbračne zajednice, Moka je ko iz topa odgovorio:

- Ne postoji 15 godina, pod broj jedan! Sama je rekla četiri i po godine, pa 2011., to je samo rekla. Što se tiče nje, apsolutno nikakav komentar. Kada pričamo o njenom ulasku... On će priznati sve, on je džentlmen. Ja bih voleo da sam ja tamo umesto njega, da ponovim izvinjenje. Nema više emocija, puklo je, ako hoće da mu udari šamar, nek mu udari i kraj - objasnio je slavni košarkaš.

Zvezdan i Aleksandra Nikolić, koju je pokušao da poljubi prošle nedelje u izolaciji, sinoć su zaratili za crnim stolom, a na njihov sukob osvrnuo se Moka.

- Zvezdan je lepo rekao - dvadeset dana ćutanje, merkanje, pa da vidi šta se tu dešava, o čemu se radi. On je hteo da prizna da ga je gledala, da se on njoj sviđa. Ona se od poljupca branila samo od straha, a ne zato što nije to želela. Mnogo je više koketirala ona sa njim, nego on sa njom, on je tada bio u vezi. Zvezdan je želeo samo priznanje - objašnjava Moka i dodaje:

Nije se Zvezdan iskompleksirao, već nije dobio odgovor koji je trebalo da da:"Da, ložila sam se na tebe, ali sam povukla ručnu, izvini". Nema ovde misterije. Oni kada bi se poljubili, tu bi pao seks odmah, da se razumemo. Samo je hteo da je navuče, da prizna, to je ona muška sujeta.

Anđelu Đuričić podržava maksimalno, a ne krije da bi na račun sinovljevog ponašanja prema njoj mogao da uputi brojne kritike.

- Samo Anđelu da vidim, rekao bih joj:"Nemoj više nikome da se pravdaš"! Neca i Peca će nju da pogode?! Rekla je sve najgore o sebi i nema više. Ako joj kažu:"Šta si prošle godine govorila", jesam i to je to, zdravo. Ovo nije fol, nego prava emocija. To što ona radi, to nije psihopatsko ponašanje. Tako se ponaša zaljubljena žena, svaka čast kako se bori za ljubav. To se zove borba za ljubav, za jednog papka kog ću prebiti kad ga budem video! Napravio je polu-s*anje i sve oprašta i ide za njim. Kažu, udaviće ga u ljubavi. E, voleo bih da umrem udavljen u ljubavi, a ne od nekog drugog s*anja! Popustiće ona, samo kad postane sigurna u sebe.

Otkrio je i da li je pokušao da stupi u kontakt sa roditeljima Anđele Đuričić.

- Ne, nismo se čuli. Verujem da su ljuti na sve nas. Voleo bih s njima da popričam kad god oni budu hteli... Ne bih ih ja odobrovoljavao. Znate prošlost Zvezdanovu i ne sviđa vam se? Potpuno ste u pravu i uopšte se, kao njegov otac, ne ljutim, imate potpuno pravo i razumem vas. Brinete za ćerku. Ali ako je ta ćerka zaljubljena u njega, je l' joj vi želite dobro? To je kao Marija Kulić, razbija svoju ćerku, uništava je! Ja sam fer i pošten, ne bih se ljutio na Anđeline roditelje šta god da kažu - kaže Moka, koji se potom osvrnuo na komentare sa društvenih mreža koji govore o igri sudbine - zapravo, tome da je Anđelin otac verovatno kao mali bio Mokin fan i skupljao njegove sličice, a sada je doživeo da mu slavni košarkaš komentariše ćerku Anđelu i njenu vezu s njegovim sinom Zvezdanom.

- On treba da se upiški od sreće! Ja sam rekao sve najlepše o njegovoj ćerki, ja to zaista stvarno, iskreno mislim. Anđeli i Zvezdanu ako ne bude bilo lepo, raskinuće, neće biti ni prvi ni poslednji - zaključio je Slavnić.

