PLAČE KAO KIŠA I SRCE MU SE CEPA ZBOG EMOTIVNOG SLOMA ANĐELE ĐURIČIĆ: Moka uputio BRUTALNU poruku sinu i oštro ga osudio zbog OVOG

Košarkaška legenda Zoran Moka Slavnić oglasio se nakon raskida sina Zvezdana i Anđele Đuričić.

Naime, iako mu je sin na prvom mestu, Moka nije mogao da sakrije koliko su ga pogodile Anđeline suze zbog raskida i njen emotivni slom, pa je tokom intervjua u jednom momentu i sam zaplakao.

foto: Printscreen/Pink, Dado Đilas

S Mokom je bilo reči kako o samom Zvezdanovom raskidu sa Anđelom i vezu koju je svim srcem podržavao, ali i o odnosu svog sina sa Aleksandrom Nikolić i njihovoj budućnosti.

- Često sam govorio da mi je jedino važno zdravlje i sreća mog sina. Doći do te sreće a nekoga možda unesrećiti, to ne radi šmeker. Srce me boli zbog nje, izuzetno se zaljubila u njega i to što ga smara, zaista je smarač (Anđela), ali to je benigno da bi to bili razlog da raskinu i zato je Mića lepo rekao da treba da je zagrli i da joj kaže: ''Kad ti kažem da ućutiš, ućuti odmah, jer moraš da se opustiš i da kuliraš''.

foto: Privatna arihva

Zvezdan će sve ovo da preživi, jer je on od čvrstog materijala. Radi sve lagano, a ne smišljeno. Prelazi na Aleks, kulminacija su bile lisice, sad je kulminacija izolacija. On se strašno brzo adaptira i zato je i zatvor za njega brzo prošao i njega ne može da uplaši nešto što mu u nekom trenutku ne odgovara i ruši njegov komoditet, kao kad si unutra (zatvor). On ulazi punog srca u ljubavne avanture, jer ko može da negira da mu je Anđela bila simpatična - priča Moka za Pink.rs i dodaje:

foto: Printscreen YT

- Za vreme svađe i raskida je rekla da nema veze šta se desilo i da treba da budu zajedno. Da je hteo da priđe Aleks kao što je Anđeli prišao bi. Sad joj je zbog izolacije priznao da je kriv za sve i da je možda pogrešno shvatio Aleksandrine poglede - kaže Slavnić i iznosi svoju teoriju o odnosu svog sina sa Aleksandrom, a ne krije ni koliko ga bole Anđeline suze.

foto: Printscreen YT

- Kako ne vidite da je to sada bio momenat da sve to raščisti sa Aleks. To ne radi šmeker, on raskine i ide detalje, Slavnići ne varaju! Žao mi je, srce me boli zbog nje. Jadna Anđela. Rijaliti je pun nesrećnih hijena, Zvezdan nije taj tip, on je emotivac, ide frontalno, sad je iskoristio priliku da raščisti s Aleks. Lepo je od njega što preuzima krivicu na sebe. Srce me boli zbog Anđele i toga što nije znala da povuče ručnu na vreme. Imam nekoliko teorija šta je kliknulo kod njega. Ništa nije radio smišljeno i to se vidi. Matora igra igricu, to sam video odavno. Plačem kao malo dete zbog cele situacije... Stvarno me je sve pogodilo. Lično mogu da prognoziram, ako Bujanovac brzo ne odluči, ode i brzi voz, jer je jedan otišao.

foto: Printscreen

Ako se to desi, Zvezdan će se Anđeli izviniti sigurno. Ubedljivo su najlepši par. Najviše bih želeo da se to desi, ja mu želim sreću s bilo kojom drugom, ali znam koliko je teško kad se raskida ovako jedan na jedan. Ne mogu da vam opišem moj bol kad je ona ridala, žao mi je mnogo, kao ćerku je gledam. Budi šmeker, izneo si jednu mnogo težu situaciju i šta je sad problem?! - poručio je Moka i još jednom iskoristio priliku da uputi poruku Mariji Kulić.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Ta klimakterična baba im je najviše stala na žulj i ne prestaje da se meša. Bitno je da se za Božić napila kao ćurka, izbacila grudi i gledala Bebicu kao anđela. Ona je krvnički dželat svoje ćerke i želi da joj uništi vezu s nekim koga voli. Zvezdan je trebalo da joj kaže da je govna*ra jedna obična i da ga se okane. Meni je krivo što drugi ne mogu da se odbrane - zaključuje Slavnić.

(Kurir.rs/Pink.rs)

Bonus video:

00:42 Danas kod Isidore Lukić dolazi pevačica Alina Juhart