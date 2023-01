ELMA SINANOVIĆ O NAJTEŽEM PERIODU U ŽIVOTU: I dalje mi nije dobro! Pevačica sa bolom progovorila o pokojnom SUPRUGU

Pevačica Elma Sinanović prisetila se najtežeg perioda u svom životu, kada je izgubila pokojnog supruga Smaila Sinanovića.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Jao, to je teško, kad se setim, i dalje mi nije dobro. Ja mogu da kažem kako sam ja, ja sam jako pobožna, verujem u Boga i u višu silu, prihvatila sam to, ja sam jaka. Kad me zadese loše stvari, samo razmišljam kako da se izvučem iz toga, onda kad se sve završi ja se isplačem. Oslobodim se neke negativne emocije. Čovek treba da bude jak, da prihvati sve kao da je moralo tako da bude. Rođeni smo pomalo i patimo i budemo srećni, sve je to život. Ja kažem desio mi se život, najbitnije je u celoj priči kad se dešavaju loše stvari, da ostaneš dostojanstven, kad te najviše napadaju, ogovaraju, izmišljaju, najbitnije je da ostaneš dobar i okej, da se ne spustiš na nivo da budeš kao oni. Sve to prođe - ispričala je iskreno Elma.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Pevačica je potom istakla da njena ćerka Hulija ima talenat za muziku, ali da nju to "ne drži" puno.

- Nju drži sve dva dana, ona je pretalentovana, ali videćemo. Ima mušku energiju, ona je totalni opozit meni, ona je 10+. Ima tu energiju - rekla je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

02:28 Elma Sinanović o sukobu sa Sašom Popovićem