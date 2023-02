LIDIJA VUKIĆEVIĆ MAMI UZDAHE SVOJOM POJAVOM! A malo ko zna da ima rođenu sestru, prava je DAMA i evo kako izgleda

Sestra Lidije Vukićević malo je poznata javnosti i mnogi i ne znaju da naša uspešna glumica i ima rođenu sestru.

Porodica joj je uvek na prvom mestu, pa pored sinova Andreja i Davida, Lidiji su ogromna podrška roditelji kao i ona. Najlepši deo svog detinjstva glumica je provera u rodnom Kraljevu, a najbolje društvo imala je upravo u Marini.

- Sestra-imenica bez zamenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu.Hvala što si uvek tu. Volim te - napisala je Lidija svojevremeno na svom profilu na Instagramu i pokazala kako izgleda njena rođena sestra Marina.

I Marina kao i Lidija veoma drži do sebe, voli da se sređuje i posećuje kozmetičke salone.

- Živim odlično. Ništa mi ne nedostaje. Ja u svemu vidim lepotu. I kad nemam, ja vidim da ću ukoro imati, pa mi bude lepo. Nisam skorojevićka, ne moram ništa. Ujedno sam i hedonista, volim lepo - priznala je Lidija Vukićević u intervjuu za magazin "Glorija".

