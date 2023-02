VIKI MILJKOVIĆ SVUDA VODI SA SOBOM SINA! Uz njih je uvek i Zvezda Granda, a onda im je upala u sobu i doživela ŠOK

Popularna pevačica Viki Miljković kreće ponovo na američku turneju, a njen sin Andrej je uvek uz nju.

Pevačica je otkrila da on putuje sa njima, a da se u slobodno vreme druži sa Nerminom Hadžićem, pobednikom prošlogodišnje sezone Zvezde Granda, kome je Viki bila mentor.

foto: Printscreen

- Andrej putuje sa nama. On je već bio u Njujorku na jednoj teniskoj akademiji kako ne bi prekidao sa treninzima, a ovoga puta će biti u Vegasu. U slobodnim trenucima se on i Nermin jako lepo druže. Uživam dok ih gledam, kao i da se smejem sa njima jer su oni pripadnici nove generacije pa me malo i edukuju – rekla je Viki.

Pevačica je ispričala i kako izgleda njihovo druženje, te otkrila zašto se šokirala kada je upala sinu u sobu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Oni se često zatvore u sobu, slušaju muziku, na društvenim mrežama su ili igraju igrice. U jednom trenutku sam ušla i vidim da Andrej koji inače ne sluša puno muziku, repuje sa Nerminom. On, inače, kao pripadnik ove „nju ejdž“ generacije i novijeg trenda sluša Zeru, Vojaža i Nućija. Nakon pola sata sam ušla nenadano u sobu, a Andrej sluša Safeta Isovića i sevdalinke. Bila sam šokirana! Ko je na koga šta preneo?! - rekla je Miljkovićeva.

kurir.rs/grandonline

